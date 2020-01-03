【2020脫貧攻堅戰】遼寧宣布所有貧困縣摘帽　完成13萬人脫貧任務

繼西藏之後，遼寧省也宣布域內所有貧困縣全部摘帽。 1月3日出版的《遼寧日報》頭版刊發文章《衝鋒，向著全面小康》稱，該省已完成13.25萬人、128個貧困村、5個省級貧困縣高質量脫貧任務，貧困縣全部摘帽、貧困村全部銷號。

《遼寧日報》1月3日刊文稱，該省貧困縣全部摘帽。（網站截圖）

《遼寧日報》稱，遼寧省堅持在普查排查中做到應入盡入、應扶盡扶的同時，也對符合脫貧條件的實施應退則退。在嚴格執行「一進一退」中，遼寧省2019年脫貧人數超額完成年初計劃任務。

文章披露，經過多年努力，遼寧省脫貧攻堅已取得重大階段性勝利，貧困發生率由建檔立卡之初的5.4%降至2019年末的0.06%。文章最後還說，距實現全面脫貧建成小康社會的目標只剩一年時間，未來還要「靶心不散，一鼓作氣、乘勢而上」。

此前，西藏自治區也已宣布了所有縣區全部脫貧摘帽。西藏脫貧攻堅指揮部去年12月23日發布公告稱，12月9日，西藏政府批准日喀則6個縣、昌都5個縣、那曲5個縣區、阿里地區3個縣，共19個退出貧困縣區。西藏官方指，自扶貧工程開始以來，西藏2016年5個貧困縣區率先脫貧；次年25個縣區脫貧；2019年最後19個縣區摘帽。

中共宣布要在2020年打贏「脫貧攻堅戰」。（資料圖片）

2015年，中共決定啟動「脫貧攻堅」行動。按照中央下發的文件，提出到2020年，實現農村貧困人口脫貧，貧困縣全部摘帽，解決區域性整體貧困等。

而中國扶貧辦數據顯示，按現行貧困標準，即每人每年純收入2,300元人民幣，中國貧困人口已做到85%脫貧，6年間脫貧8,000多萬人。最新數據顯示，2019年中國減貧人口將1,000萬。但仍有600萬人口需要實現脫貧。

（綜合報道）