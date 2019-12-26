【扶貧脫貧】中共高層會議後　孫春蘭胡春華相繼南下調研

中共中央經濟工作會議結束後，國務院兩位副總理在12月分別就「扶貧」問題外出調研。12月23日至25日，孫春蘭在雲南調研；12月24日至25日，胡春華在湖北省恩施州調研。

孫春蘭到雲南瀘水市上江鎮大練地村完小、怒江州職教中心、大練地村衛生室，與教師、學生、村醫和當地居民交流。（雲南網）

孫春蘭在昆明主持召開了「三區三州」教育和健康扶貧工作座談會，部署做好深度貧困地區收官階段的教育和健康扶貧工作。胡春華則是以「國務院扶貧開發領導小組組長」的身份調研的。他強調，打贏脱貧攻堅戰是全面建成小康社會的重中之重和標誌性工程，2020年必須確保如期全面完成。

在12月10日至12日的中央經濟工作會議上，在提到2020年重點工作時，曾提到這麼兩句話：「要確保脱貧攻堅任務如期全面完成」、「集中兵力打好深度貧困殲滅戰，政策、資金重點向『三區三州』等深度貧困地區傾斜」。

內媒《北京青年報》旗下的微信公眾號「政知君」報道稱，雖然兩位副總理都關注了脱貧攻堅，但側重點不同。

孫春蘭就「教育扶貧」和「健康扶貧」提出了要求。她提到，全面落實進城務工人員隨遷子女就學政策，紮實辦好貧困地區職業教育，填補貧困地區教師缺口。鼓勵引導應屆高校醫學畢業生到中西部和艱苦邊遠地區鄉村工作，支持醫務人員紮根基層等。

中國扶貧目標的全面實現仍存在着諸多難題。（VCG）

胡春華則強調，脱貧攻堅「2020年必須確保如期全面完成」。他要求，「集中力量全面完成剩餘脱貧任務，抓緊排查整改影響脱貧的突出問題」「對工作難度大的縣和村進行掛牌督戰」「及時做好返貧和新發生貧困人口幫扶」「較真碰硬開展考核評估和督查巡查，紮實做好普查，確保脱真貧、真脱貧」等。

與孫春蘭不同的是，這次調研，胡春華還有一個頭銜，即「國務院扶貧開發領導小組組長」。今年他已經多次就脱貧攻堅問題外出調研。據不完全統計，胡春華2019年先後去了江西、湖南、青海、陝西、西藏、甘肅等地調研，去的地方多是深度貧困地區。作為國務院扶貧開發領導小組組長，胡春華要求，「要加強考核驗收督查，嚴把貧困退出關，加強常態化督導，認真開展脱貧攻堅普查，堅決杜絕數字脱貧、虛假脱貧，確保脱貧成果經得起檢驗。」

此外，國務院還在今年10月24日決定成立「國家脱貧攻堅普查領導小組」，負責國家脱貧攻堅普查組織和實施，協調解決普查中的重大問題。這個小組的組長也是胡春華，副組長有6人，分別來自發改委、國扶貧辦、中宣部、財政部等。

12月20日，全國扶貧開發工作會議在北京召開。胡春華出席會議並講話。（新華社）

另外，根據中央部署，2019年12月下旬至2020年1月中旬，15箇中央巡視組將對中央脱貧攻堅專項巡視的13個中西部省區市和13個中央單位全部開展「回頭看」。

扶貧脱貧是中共執政以來，特別是改革開放以來的一個工作目標和重點。2015年，中共決定啟動「脱貧攻堅」行動。按照中南海下發的文件，中共提出到2020年，實現農村貧困人口脱貧，貧困縣全部摘帽，解決區域性整體貧困等。

為保障按期完成上述頭號工程，例行的中共農村工作會議在12月20日登場，會議傳達中共總書記習近平的「不獲全勝決不收兵」的指示。另外會議還要求「堅決如期」完成脱貧，補上三農短板。其中要在2020年完成剩餘脱貧任務，防止返貧。前提則是堅持現行脱貧標準。

扶貧辦數據顯示，按現行貧困標準，即每人每年2,300元人民幣，中國貧困人口已做到85%脱貧，6年間脱貧8,000多萬人。而最新數據顯示，2019年中國減貧人口將超1,000萬，但仍有600萬人口需要實現脱貧。

分析人士認為，中共在扶貧工作中付出了巨大努力，也取得了顯著的成果，但是要實現全部的、絕對的脱貧，卻是不現實的。一方面，中國國土面積太大，人口太多，存在很多特殊和複雜情況；另一方面，一個人生活狀況的改善，不僅在於外部環境，也在於自身的所為。近幾年中共在不斷加碼脱貧攻堅力度的同時，在目標和政策解釋上有了一些轉圜。這種轉圜其實也是一種基於實事求是的態度。

習近平曾強調不要搞「大躍進」、「浮誇風」，「不要搞急功近利、虛假政績的東西」。分析指，在中共精準扶貧決勝階段，習近平上述表態或意在避免出現虛假浮誇的運動式扶貧，以及造成虛假數字式的「政績工程」。