【反貪反腐】陝西副省長陳國強被雙開　曾是趙正永大管家

1月4日上午，中央紀委國家監委通報了陝西省委原書記趙正永與陝西省政府原黨組成員、副省長陳國強的審查調查結果，兩人均被移送司法機關。 值得注意的是，趙正永此前已被宣布調查；陳國強則是官方首次披露其已經落馬。

2019年1月15日，中紀委通報，趙正永正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。就在同一天，《陝西日報》報道了陳國強以副省長身份，赴寶鈦收費站實地調研的消息。

這一次公開露面後，陳國強「消失」了兩個多月，之後他的名字出現在2019年3月29日召開的陝西省第十三屆人大常委會第十次會議第二次全體會議上，這次會議免去了他的陝西省副省長職務。

陳國強出生於1962年5月，被免陝西副省長職務時57歲。免職後，陳國強再度「消失」。直至9個月後，2020年1月4日上午，中央紀委國家監委通報其已被「雙開」並移送司法機關，被查出「為謀求個人職務晉升大搞政治攀附和人身依附，對抗組織審查」，「在企業經營、幹部職務調整等方面利用職務上的便利為他人謀利，並非法收受鉅額財物」等一系列問題。

資料顯示，陳國強跟趙正永是老鄉，都是安徽人。1984年參加工作後，長期在陝西勞動保障系統任職。2004年升任陝西省勞動和社會保障廳副廳長、黨組成員。

有報道稱，陳國強被認為是趙正永的大管家，不但和趙正永是老鄉，兩人在工作中也有密切關係。

趙正永2001年調至陝西后，歷任陝西省委常委、政法委書記，陝西省委常委、副省長等職。

2010年6月，趙正永任陝西代省長。5個月後，2010年11月，陳國強調任陝西省政府副秘書長、辦公廳黨組成員。

2012年底，趙正永任陝西省委書記。陳國強則於2013年2月，調任陝西省政府秘書長、黨組成員、辦公廳黨組書記兼省行政學院院長。

趙正永離開陝西到中國人大工作後，陳國強於2018年1月任陝西省政府副省長、黨組成員，成為省部級官員，分管陝西省國土資源廳、省環境保護廳、省住房和城鄉建設廳、省交通運輸廳、省地質調查院。

在秦嶺違禁別墅專項整治中，中國國土資源系統和生態環保系統擔負主要職責。不過，就在2019年3月29日，陳國強被免去陝西副省長職務當天，其分管的陝西省自然資源廳，黨組書記、廳長楊忠武亦被免職。