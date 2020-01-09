【伊朗局勢】中國專家：美伊都不希望擴大對抗強度甚至全面衝突

美伊局勢引發國際廣泛關注，伊朗襲擊美國在伊拉克的軍事基地後，美國總統特朗普（Donald Trump)正式發聲明回應此事，沒有提到進一步對伊朗採取軍事打擊措施，只是說美國將立即對伊朗政權施加額外的懲罰性經濟制裁。 對此，中國社科院西亞非洲研究所研究員余國慶表示，特朗普的講話中一個核心信息就是，美國和伊朗一樣，目前都不希望擴大對抗強度甚至爆發全面衝突。

美國2020年1月3日通過空襲炸死伊朗高級軍事指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）（AP）。

對於特朗普提到的經濟制裁，余國慶認為這並不會對伊朗有什麼實質性的影響。因為在美國此前持續的極限施壓政策下，伊朗已經形成「抵抗型經濟」。

余國慶認為，雖然目前階段雙方都表示不希望衝突升級，但美國和伊朗今後「報復和反報復」仍然會選擇性進行。在類似於伊拉克、黎巴嫩這樣的第三方，美伊之間發生小規模的、低強度的衝突還是很有可能的。

不過，中國官媒《環球時報》引述一位中國軍事專家表示，美國的反擊應該箭在弦上。按照以往慣例，美軍首波次攻擊可能會選擇在晚上，使用隱形戰機或巡航導彈對伊朗軍隊的重要軍事設施實施打擊。但如果美軍足夠克制，可能不會打擊伊朗標誌性的、帶有政治意義的建築。

他進一步稱，美軍在空中力量上擁有絕對優勢，這也是美軍的突破口。不排除後續可能還會看到美軍戰鬥機和伊朗空軍裝備的美製戰鬥機之間的「決鬥」。