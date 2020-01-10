「造島神器」獲國家科學技術進步獎特等獎　曾參與南海島礁建設

國務院周五（10日）上午在北京舉行2019年度國家科學技術獎勵大會，國家主席習近平、總理李克強等領導人都有出席並為得獎者頒獎。 其中有份參與南海島礁建設的「造島神器」，獲大會頒發「國家科學技術進步獎特等獎」。

獲得「國家科學技術進步獎特等獎」的「造島神器」，其正式項目名稱為「海上大型紋吸疏浚裝備的自主研發與產業化」，代表作有重型自航絞吸式挖泥船「天鯨號」、「天鯤號」等。

天鯨號。（資料圖片）

天鯤號。（資料圖片）

天鯨號是由外國設計、中國建造，總長127.5米，型寬22米，最大挖深30米，裝備一度是亞洲最強大的挖掘系統，絞刀功率達到4200千瓦，能以每小時4500立方米的速度，將海沙、海水的混合物排放到6000米外。天鯨號標誌著中國邁出重型疏浚裝備國產化的第一步，而天鯤號則是具有中國自主知識產權的亞洲最大重型自航絞吸式挖泥船，全船長140米，寬27.8米，最大挖深35米，總裝機功率25843千瓦，設計每小時挖泥6000立方米，絞刀額定功率6600千瓦。

值得一提是，商務部與海關總署早在2017年6月就聯合發布公告，指為維護國家安全，對指定標準的耙吸式挖泥船、絞吸式挖泥船、斗式挖泥船、吸沙船、自航自卸式泥駁等大型工程船舶實施出口管制，未經許可，任何單位和個人不得對外出口。

據了解，國家科學技術獎共評選出296個項目和12名科技專家，最高榮譽的「國家最高科學技術獎」分別由中國工程院院士黃旭華和中國科學院院士曾慶存獲得，前者是中國第一代核潛艇總設計師，被稱為是「中國核潛艇之父」，後者則是著名大氣動力學家兼地球物理流體動力學家，是中國的氣象泰斗。

（綜合報道）