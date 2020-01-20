【武漢肺炎】疫情急速擴散　管軼：發展軌迹與SARS相似應高度關注

武漢肺炎在18及19日兩天內新增136例病例，死亡個案增加1人。另外，北京、廣東（深圳）均通報首宗病例，其中北京有2名確診病患。專家管軼認為，目前武漢肺炎發展軌迹與當年早期SARS疫情相似，應該引發高度關注。

據內媒《財新網》今天（20日）報道，香港大學新發傳染性疾病國家重點實驗室主任以及流感研究中心主任管軼表示，武漢新型冠狀病毒肺炎根據官方首例發病是在2019年12月12日，當時防護系統可能沒有那麼敏感，在醫學上可能實際的早發病例要向前推大概半個月到一個月，因此最初的發病可能是11月20日至12月1日期間。

管軼進一步解釋，當年SARS疫情，首例發病時間是2002年11月16日，到次年1月底出現第一個「超級傳播者」。現在已經是2020年1月20日，這麼看，這個病毒在人群傳播和適應能力、以及發病情況和致病能力都跟早期的SARS發展曲線相像。

管軼表示，「我希望我們能接受SARS的惡劣教訓，也希望我們的防控情況和作風不要跟SARS高度相像，否則會在百姓和全球間引發負面影響。」

關於如何研判病毒人傳人的風險，管軼坦言，「新增136例，就說明有人際傳播。我承認這個病毒早期並不會人傳人，但是目前事件已經演進一個多月了，新增病例突然增加。是不是『人傳人』應該不再是玩文字遊戲。」

管軼教授（前排左）與研究團隊在2015年發現沙特駱駝中同時流行三種冠狀病毒 其中變種MERS是韓國「新沙士」爆發的罪魁禍首。（香港大學網站）

資料顯示，管軼是病毒學研究領域專家，2003年SARS爆發期間，管軼與其團隊在廣東發起SARS病原調查和診斷，率先分離鑑定出SARS冠狀病毒並證明果子狸等市場野生動物是SARS的直接來源，通過建議政府取締野生動物市場，遏止了SARS的再次爆發及流行。

此外，他曾確定了目前在東南亞、歐洲和非洲地區傳播的H5N1流感病毒的所有主要前體和傳播途徑，提供了世衛組織提出的大多數大流行前期H5N1疫苗株。

事實上，世界衛生組織、各國政府與中國官方已開始加強抑制新型冠狀病毒的相關工作。 初步研究結果顯示，這個新型冠狀病毒與2002與2003年間引發SARS的病毒屬同一個種類，雖然專家認為與造成SARS的病毒相比，這個新型冠狀病毒致命率較低。

「當看到新的冠狀病毒時，我們想要知道症狀有多嚴重——這一次比類似感冒的症狀要更嚴重一些，而這是令人擔心的，但是它又不像『沙士』那麼嚴重，」愛丁堡大學的馬克·伍爾豪斯教授（Prof Mark Woolhouse）說。

目前，外界普遍關注該新型冠狀病毒是否會在人際間進行傳播。除了中國，日本、泰國、韓國、印度也確診出現病例。在亞洲，新加坡、韓國、台灣、泰國、日本、印度尼西亞，馬來西亞和菲律賓的機場已經加大了對來自武漢旅客的檢查力度。美國也開始在舊金山、洛杉磯以及紐約三處機場進行嚴查。