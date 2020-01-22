【武漢肺炎】中科院研究：病毒對人有很強感染能力　宿主或是蝙蝠

新型冠狀病毒疫情愈演愈烈。但對於這一來勢兇猛的神秘「殺手」究竟來自何種生物？對人的傳染力究竟如何？目前都尚未有定論，但陸續有專家學者給出他們的解答。 周二（21日），3名分別來自中科院、解放軍軍事醫學研究院的研究員，在《中國科學：生命科學》英文版發表論文。他們的研究推測，新型冠狀病毒的自然宿主有可能是蝙蝠，且病毒對人體有很強的感染能力。

這份研究推測，導致武漢肺炎的新型冠狀病毒，自然宿主有可能是蝙蝠。此外，研究成果預測了這種病毒有很強的對人感染能力，「為科學防控、制定防控策略和開發檢測及干預的技術手段，奠定了科學理論基礎。」

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與沙士病毒序列相似性達7成

2020年1月10日，新型冠狀病毒第一個基因組序列數據被公布，後來陸續有多個從患者身上分離的新型冠狀病毒的基因組序列發布。

為了解武漢肺炎新型冠狀病毒與已知明確感染人的兩種冠狀病毒（導致沙士的SARS冠狀病毒及導致中東呼吸綜合症的MERS冠狀病毒）的關係，研究者對3種冠狀病毒進行全基因組比對，發現平均分別有大約7成和4成的序列相似性。其中，不同冠狀病毒與宿主細胞作用的關鍵spike基因（編碼S-蛋白），有更大的差異性。

進一步解析武漢新型冠狀病毒的進化來源和可能的自然界宿主，研究者又利用武漢新型冠狀病毒和收集到的大量冠狀病毒數據進行了遺傳進化分析。結果發現武漢新型冠狀病毒屬於Beta冠狀病毒屬（Betacoronavirus）。該病毒是蛋白包裹的單鏈正鏈RNA病毒，寄生和感染高等動物（包括人）。在進化樹的位置上，相鄰但並不屬於SARS病毒和類SARS病毒的類群。

從蝙蝠到人 或存在未知中間宿主

但有意思的是，它們進化上共同的外類群是一個寄生於果蝠的HKU9-1冠狀病毒。論文據此指出，武漢冠狀病毒和SARS、類SARS冠狀病毒的共同祖先是和HKU9-1類似的病毒。

論文指出，由於武漢肺炎新型冠狀病毒的進化鄰居和外類群都在各類蝙蝠中有發現，推測其自然宿主也可能是蝙蝠。如同SARS冠狀病毒一樣，武漢肺炎新型冠狀病毒在從蝙蝠到人的傳染過程中，很可能存在未知的中間宿主媒介。

另外，研究還指出武漢肺炎病毒是通過S-蛋白與人ACE2互作的分子機制，來感染人的呼吸道上皮細胞，並指這一結果預測了該病毒對人有很強的感染能力。

（內地《經濟日報》）