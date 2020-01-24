【武漢肺炎】湖北正式啟動一級響應防疫　網民批竟會慢過廣東浙江

湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎肆虐全國，截至周五（24日）中午，湖北省已確診549宗病例，有24人死亡。疫情嚴峻，湖北的疫情防控指揮部終在同日早上11時53分發布消息，宣布湖北啟動重大突發公共衛生事件一級響應。 但實際上，疫情相對沒有那麼嚴重的浙江、廣東，已早於周四（23日）就啟動一級響應，湖南亦在在周五凌晨啟動一級響應，而當時湖北仍是二級響應，以致有不少網民批評湖北政府反應太慢。

湖北在周五正式宣布啟動一級響應。（網站截圖）

據介紹，按照突發公共衛生事件的影響範圍、危害程度等，突發公共衛生事件劃分為特別重大（Ⅰ級）、重大（Ⅱ級）、較大（Ⅲ級）和一般（Ⅳ級）四級。一級響應指的是省指揮部根據國務院的決策部署和統一指揮，組織協調本行政區域內應急處置工作。

二級響應則是省指揮部派出工作組趕赴事發地開展應急處置工作，並將有關情況迅速報告國務院及其有關部門。事發地各級政府按照省指揮部的統一部署，組織協調本級突發公共衛生事件應急指揮機構及其有關成員單位開展應急處置。

不少網民批評，作為重災區，湖北政府啟動一級響應的動作太慢：

「不知道還以為浙江廣東才是疫區。」 「是不是還應該感謝湖北領導們抽出看晚會的時間啟動一級響應。」 「全國性蔓延了現在才啟動。」 「作為重災區居然現在才想起來。」

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此前有報道指出，防疫工作緊張之際，一眾湖北省政府高層領導21日竟在武漢市洪山禮堂舉辦湖北省春節團拜會，同樣惹來大批網民批評。

而武漢宣布23日「封城」後，湖北多地也陸續宣布關閉火車站等公共運輸系統。武漢、鄂州、黃岡、赤壁、仙桃、枝江、潛江、咸寧、黃石、恩施共10個城市相繼發出停運通知，形同「封城」。

據了解，目前啟動一級響應的省市有浙江、廣東、湖南、湖北、安徽、天津、北京及上海。

（綜合報道）