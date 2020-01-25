【武漢肺炎】曝央視2018年已報道新型冠狀病毒　專家：與此次不同

湖北武漢爆發的新型冠狀病毒疫情持續擴散。關於病毒源頭，此前有研究稱來自蝙蝠，後來又有學者推斷病毒源頭來自蛇。 近日有內地網民就翻出2018年「科學家發現新型冠狀病毒」的一則舊聞，懷疑是否兩年前已經發現新型冠狀病毒。但專家其後解釋稱，當時發現的和此次發現的並非屬同一個種。

央視在2018年曾報道「科學家發現新型冠狀病毒」。（央視影片截圖）

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2018年4月，央視等多間傳媒曾報道「科學家發現新型冠狀病毒」。報道稱，「中國科學院武漢病毒研究所牽頭的科研團隊日前確定了一年多前曾在廣東導致大量豬死亡的流行性腹瀉，罪魁禍首是一種源自蝙蝠的新型冠狀病毒。該研究表明，人類需要積極監控蝙蝠及其他野生動物中的病毒性感染。」

當時的報道還稱，當時對密切接觸病豬的工作人員抽血進行了抗體檢測，沒有發現感染的跡象，判斷該病毒暫時不會感染人。

對此，中科院武漢病毒研究所研究員石正麗周六（25日）表示，此次武漢發現的新型冠狀病毒2019-nCov，與2018年報道出來感染豬的新型冠狀病毒，在分類學上不是一個種。據其介紹，武漢肺炎疫情的新型冠狀病毒2019-nCoV和沙士（ SARS） 病毒屬於一個種。

據悉，國家病原微生物資源庫24日發布了由中國疾病預防控制中心病毒病預防控制所成功分離的中國第一株病毒毒種信息及其電鏡照片。從電鏡照片看，新型冠狀病毒2019-nCov直徑不到100nm，呈不規則圓形。石正麗表示，從外觀上看，2019-nCoV和此前發現的新型冠狀病毒大概長得一樣，但裏面的遺傳物質和遺傳信息不同。

（紅星新聞）