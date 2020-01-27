【武漢肺炎】武漢市長承認信息披露不及時　稱「願革職以謝天下」

針對新型肺炎疫情不斷擴散的現狀以及最新防控進展，武漢市長周先旺在1月27日接受央視採訪時表示，只要是有利於疾病控制，自己「願意革職以謝天下，不怕在歷史上留下罵名」。

武漢市長周先旺。（中共黃石紀委監委官網）

周先旺表示，離漢通道關閉以來，在阻斷傳染源上效果非常明顯；正在醫院的附近徵用一些酒店，提供給醫護人員休息，減少醫護人員的通勤時間。

他指出，一個超千萬人口的城市，採取封城、在人類史上是從沒有過的，但是面對現在的情況，把門關了有可能把疾病關在城內，「在歷史上我們都會留下罵名，但只要是有利於疾病的控制、有利於人民生命安全、馬國強（湖北省委副書記兼武漢市委書記）同志和我，承擔什麼責任都可以，因為關門，最後說要問責，說人民群眾有意見，我們願意革職以謝天下。」

周先旺又稱，這次疫情其實各方面對其信息的披露是不滿意的，既有披露的不及時的一面，也有利用有效信息來完善工作不到位的地方。對於披露不及時，他希望大家理解，「它是傳染病，傳染病有傳染病防治法，要依法披露，作為地方政府，我獲得信息之後，授權之後才能披露，這一點在當時不被理解。」

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外界質疑是否存在疫情瞞報、官員瀆職

但事實上，自事態發生伊始，湖北官方尤其是此次疫情的重災區武漢就成為外界質疑的焦點。在事態擴大至當下，外界紛紛質疑，事件背後是否存在疫情瞞報、官員瀆職的情形等。

1月26日，湖北省長王曉東在湖北省政府就新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作新聞發布會上透露：因為春節和疫情的影響，目前有500多萬人離開武漢。500萬人離開武漢，一時令眾人驚愕：500萬人中，有多少可能的病毒攜帶者流向了全國各地？他們會帶來多少人際間的感染？他們又是否被及時隔離?

內媒《新京報》評論稱，這些問題令人「揪心」。 不過需要澄清的是，500萬人離開武漢，並不如很多人所想的那樣是「逃離」武漢，其實，絕大多數人都是春節正常返鄉的大學生與外來務工人員，且大多數流向湖北省內。「500萬」的數字，跟往年春節期間離開武漢的人口數據並無多大差異。只不過是此次疫情，讓輿論對這個數字變得異常敏感。 但這個解釋，也只是澄清500萬人離漢的動機，並不意味著武漢讓500萬人在此時離開就是合理的。

疫情防治面前 武漢在人口管制、疏導工作存在疏漏

實際上，在這樣一個特殊時刻，仍有500萬人像往年一樣正常離開武漢，這恰恰很不正常，這凸顯的是在疫情防治面前，武漢方面在人口管制、疏導工作上的疏漏。

武漢從1月23日上午10時開始關閉離漢通道。一般來說，從元旦開始，外來務工人員與大學生就開始陸續返鄉。即是說，這500萬人口是在武漢關閉離漢通道之前20多天的時間離開武漢的。而現在來看，這個時段，也正是疫情快速蔓延擴散的階段。

武漢第一例肺炎患者在2019年12月8日確診。到12月31日，武漢衛健委披露了27個確診肺炎病例。2020年1月1日，存在大量新型冠狀病毒的華南海鮮市場被關閉。種種跡象表明，至少從2019年12月中下旬開始，此次疫情形勢就變得很不樂觀。

周先旺在此次採訪中承認早期對疫情信息公布不及時。（央視）

武漢方面未就疫情情況進行全面及時的通報

但在離漢人口逐漸步入高峰的這一時段，武漢相關方面並沒有就疫情情況對市民進行全面及時的通報，也沒有對人口流動採取有效管制措施，導致很多人在不知道自己是否攜帶病毒的情況下離開武漢，加速了疫情在全國范圍內的蔓延。

與此同時，武漢某社區不慌不忙地在1月18日舉行了「萬家宴」，而武漢方面還計劃舉辦大型免費市內游覽活動。在疫情形勢堪稱嚴峻之時，武漢方面的這份「淡定」讓人五味雜陳。

全面關閉離漢通道 只起到「補牢」效果

事實上，直到2020年1月20日鐘南山院士出來講話之前，當地還一直呈現出某種樂觀情緒。有專家表示疫情「可防可控」；從1月12日到1月16日，武漢衛健委連發5天公告，措辭也流露出積極正向的味道。但從鐘南山隨後的講話來看，形勢已非常危急。 當地的這種盲目樂觀，讓疫情變得更不可控，最終即便全面關閉離漢通道，也只是起到「補牢」效果，前期的大量人口在對疫情沒有準確認知的情況流了出去，後果已無可挽回。

這到底是因為基層瞞報導致的信息誤判，還是因為地方政府的麻痺大意，需得到釐清與確認。 特殊時期需特殊手段，不論從非典還是歷史上任何一次疫情來看，任何疏忽與輕視都可能造成災難。在嚴重的疫情面前，放任500萬人像往常一樣離開，武漢方面的做法值得認真打量。 評論稱，現在因為疫情，中國政府已延長春節假期，很多學校延遲開學，由疫情造成的經濟社會損失顯而易見。