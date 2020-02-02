【武漢肺炎】繼黃岡後　溫州限居民外出：每戶每兩天一人外出購物

除了湖北部分城市外，新型肺炎疫情最嚴重的城市是浙江溫州。 繼湖北黃岡之後，溫州今日（2日）也公布了人員管控措施：每戶每兩天可派1人出門採購，無關人員不得外出。

湖北黃岡早前宣布限制居民外出。市內到處都有路障。（微博）

據溫州官方通告，決定自2月1日24時起至2月8日24時，在全市範圍實行市民出行管控措施。措施包括嚴格控制市民出行。全市每戶家庭每兩天可指派1名家庭成員出門採購生活物資，其他人員除生病就醫、疫情防控工作需要和在保障公共事業運行、群眾生活及其他涉及重要國計民生的相關企業上班外，原則上不要外出。

通告又指，所有黨員幹部、人大代表、政協委員要發揮帶頭作用，管好自己、親戚，帶動朋友、鄰里，協助村居工作人員勸導市民按要求少出門、少上街、不串門、不聚集。對拒不聽從市工作人員管理勸阻、聚眾鬧事的，公安機關要加大打擊力度。凡發現黨員幹部、公職人員不服從管理，不聽從勸阻，參與聚眾鬧事的，紀檢監察機關要嚴肅問責。

據浙江衛健委網站消息，2月1日0-24時，浙江省報告新型冠狀病毒感染的肺炎新增確診病例62例，其中溫州佔24例。截至2月1日24時，浙江省累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例661例，其中溫州佔265例。

據內媒《上觀新聞》報道，根據1月31日溫州市新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會信息，在湖北，溫州樂清籍人口有4萬多人，目前已累計排查出湖北返樂清人員7631人（武漢返樂清人員5239人），這給樂清防控工作帶來巨大的輸入性壓力；樂清69例患者中，直接從武漢返樂清人員達50人、佔72.5%。

樂清的狀況已成溫州的代表，溫州人在湖北做生意較多，湖北的溫州商會會員總數達7375家，有效會員單位4000餘家。這些企業大部分在武漢。武漢溫州商會網站曾介紹，在武漢經商創業的溫州籍商人從1997年的數百人，發展到目前已有17萬人。

（綜合報道）