【武漢肺炎】美使用瑞德西韋治療患者有效　藥企將與中國臨床合作

武漢肺炎疫情持續蔓延，但目前尚無特效藥，患者只能接受支援性治療。據內媒《澎湃新聞》報道，關於新型冠狀病毒的研究治療有了新進展。 中日友好醫院官網今天（2日）發布消息稱，該院在武漢疫區牽頭開展瑞德西韋（Remdesivir）治療2019-nCoV新型冠狀病毒臨床研究，或為抗擊疫情帶來曙光。

2月2日上午，中國國家藥監局藥品評審中心（CDE）網站顯示，新型冠狀病毒感染肺炎的潛在有效藥物瑞德西韋臨床試驗申請已經獲受理。受理文件顯示，註冊企業為吉利德科學公司（Gilead Sciences, Inc.）與中國醫學科學院藥物研究所。

此前，1月31日，吉利德科學曾發表聲明稱，該公司正與美國食品與藥品監督管理局（FDA）、中國疾病預防控制中心、中國國家藥品監督管理局（NMPA）、世界衛生組織（WHO）等全球衛生機構密切合作，提供在研藥物瑞德西韋用於試驗性治療，以幫助應對新型冠狀病毒（2019-nCoV）感染的爆發。

圖為2019新型冠狀病毒影像。（China CDC）

這份聲明強調，瑞德西韋尚未在全球任何地方獲批上市，其安全性和有效性也未被證實。在主治醫生的要求下和當地監管部門的支持下，權衡了使用試驗性新葯的利弊，吉利德科學為很小一部份新型冠狀病毒肺炎患者提供了瑞德西韋，在別無選擇的情況下用於緊急治療。

聲明稱，吉利德科學正與中國衛生部門合作建立一項隨機對照試驗，以確定瑞德西韋能否安全有效地用於抗擊新型冠狀病毒，同時也會加快進行合適的實驗室檢測。目前雖無瑞德西韋應對新型冠狀病毒的抗病毒數據，但它抗擊其他冠狀病毒的表現給了人們希望。瑞德西韋在動物模型中證明了對中東呼吸綜合症（MERS）和沙士（SARS）病毒的體外和體內活性，在伊波拉病毒感染患者的緊急治療中也積累了有限的臨床數據。

論文：治療效果明顯 仍需臨床實驗

國際醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）早前發表多篇關於2019新型冠狀病毒病例的論文，其中一篇介紹了美國首個確診病例接受瑞德西韋等藥物治療的過程。據介紹，美國首位患者是一位35歲的男性。在住院第6天，其胸部造影檢查結果顯示出非典型性肺炎特徵。醫生們決定為其提供瑞德西韋藥物，儘管該藥物尚未獲得臨床批准。

論文指出，住院的第7天晚上，這名患者接受了瑞德西韋的靜脈輸注。第8天，其臨床症狀出現了立竿見影的改善。他不再需要吸氧，氧飽和度也恢復到了94%至96%。除了乾咳和流鼻涕外，他已沒有其他症狀，且嚴重程度與日俱減。

部份抗愛滋病藥物早前被證實對新型冠狀病毒的治療有效。（路透社）

在論文的討論環節，作者們特別指出，在這名患者發病（並非住院）的第4天和第7天，病毒具有很高的載量水平，因此有傳播的潛力，而且糞便檢測出現新型冠狀病毒陽性。

治療這名患者的美國華盛頓州埃弗里特市（Everett）的普羅維登斯（Providence）地區醫療中心（Providence Regional Medical Center）主治醫生George Diaz雖然對該療法的成功表達了樂觀，但仍然謹慎地表示：「儘管在治療之後，這名患者的病情出現了迅速的緩解，但我們依然需要進行隨機對照的臨床試驗，來確定瑞德西韋和其他在研藥物在治療新型冠狀病毒感染上的安全性和有效性。 」

此前，美國已經有多個研究團隊展開針對瑞德西韋的研究。美國田納西州的范德比爾特大學（Vanderbilt University）醫學院研究冠狀病毒的傳染病專家Mark Denison博士在兩周前就曾表示，雖然目前沒有針對新型冠狀病毒的獲批藥物，但在動物研究中，瑞德西韋的抗病毒效果可能不錯，他一直在於其他研究人員合作該藥物的治療方法。

（綜合報道）