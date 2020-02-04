【武漢肺炎】全國確診病例死亡率2.1%　科技部：初步遴選抗病毒藥

新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散。國家衛健委從1月27日開始，每日舉行新聞發布會，通報疫情防控的有關情況，並回答中外傳媒提問。 在今日（4日）的記者會上，衛健委介紹加強重症患者醫療救治有關情況。與會嘉賓包括：國家衛生健康委醫政醫管局副局長焦雅輝、科技部生物中心副主任孫燕榮、國家醫療專家組成員及北京地壇醫院感染性疾病診療與研究中心首席專家李興旺。記者會由國家衛健委新聞發言人宋樹立主持。 從記者會上得知，目前全國確診病例死亡率為2.1%，湖北省病死率是3.1%，武漢市病死率達4.9%。在藥物研究方面，科技部稱，已初步遴選了部分具有潛在抗病毒功能的藥物，正在加緊推進療效驗證。

國家衛健委新聞發言人宋樹立主持記者會。（香港01直播截圖）

衛健委：新增治癒人數已超過新增死亡數

焦雅輝稱，據統計，從1月28日開始，新增的治癒數已經開始超過了新增的死亡數，後期還有一些起伏，這是一個正常的疾病發展過程。從目前來看，綜合治療的效果應該說已經開始逐步的顯現。

焦雅輝表示，很重要的一點是，我們從全國調集了很多醫務人員，支持、提高當地整體的醫療救治水平，這些對於提高治癒率都至關重要。對於這個病的治療，很多人關注在抗病毒治療上。確實，抗病毒治療是對因的治療，是去除病因很重要的治療手段。但並不意味著沒有抗病毒藥就束手無策了，不是這個概念。

焦雅輝補充說，現在還有一些抗病毒的治療手段，最重要的就是綜合治療。綜合治療，有很多對症的治療，包括重症患者生命支持的治療，比如呼吸機的使用，血濾的使用，移動心肺儀（ECMO）先進設備的使用。所有的對症支持治療、抗病毒治療、綜合治療、中西醫結合，效果還是有所顯現的。

記者會現場。（香港01直播截圖）

科技部：已初步遴選部分抗病毒藥物

據孫燕榮介紹，當前科技部已重點圍繞病毒溯源、藥物研發、疫苗研發、檢測試劑等展開部署，同時對前期已經開展的科技創新部署規律進行系統梳理，重大新藥創制、重大傳染病防治這兩個重大科技專項也已經產生了一系列成果，正在積極推進將其用於疫情防控的一線。

在病原學研究方面，她介紹，目前已經能夠實現在短時間內快速分離新型冠狀病毒，並且實現了全基因組的測序，將在最快時間內向國際社會公布。在藥物研究方面，已經初步遴選了部分具有潛在抗病毒功能的藥物，當前加緊推進療效驗證。在疫苗研究方面，因為本次面臨的是一個新型冠狀病毒，所以為了提高成功率，正在並行推進多個技術，以實現疫苗研發的成功。

衛健委：加快有效藥物臨床試驗研究

焦雅輝則表示，目前傳媒提到很多有效的治療方法。有一些說是有效的藥物，它是在實驗室裡用體外細胞做出來的結果，這個結果離臨床還有很長一段時間要走，它還要經過動物實驗，經過人體臨床的研究。這次在抗擊肺炎疫情過程當中，已加快了運轉的過程，儘量縮短週期，能夠把真正有效的方法應用到實際臨床實踐當中。

焦表示，國家衛健委配合科技部門、藥監部門加快進行大家認為實驗室有效的藥物、治療方法的臨床試驗研究。希望盡快能夠得出一些科學的結論，把它真正轉化、應用到臨床的實際過程當中。

科技部生物中心副主任孫燕榮答記者問。（香港01直播截圖）

國家醫療專家組：CT檢查作為診斷標準一直存在

至於網絡上有人建議將CT（電腦斷層掃描）檢查結果作為新型冠狀病毒感染的肺炎診斷標準是否可行的問題，李興旺表示，實際上CT檢查作為診斷標準，在指南方案中是存在的，「我們診斷要有流行病學史，要有臨床表現，最後一點就是要有影像學的肺炎表現，這個標準一直存在。」

李興旺強調，只要是疑似病例以上，都要及時送到定點醫院進行及時的救治。哪怕是疑似的重症病例，也要送到具備重症就診能力的地方，比如說有ICU的條件去救治，這樣不會因為診斷的問題耽誤治療。他補充稱，作為一個疾病的診斷，尤其是傳染病，最終的確定診斷還是需要病原學，比如說核酸拿到陽性結果，才能確定它是一個新型冠狀病毒感染肺炎的病人。當然，如果他的影像學有典型的表現或者其他的表現，這是臨床診斷，對於這樣的病例，也要及時開展積極的救治。

天津曾出現的一個較為特殊的前三次核酸檢測均為陰性，直到第四次核酸檢測才確診的病例，引起公眾關注。李興旺表示，核酸檢測方法的敏感性、特異性較好，但也有很多影響因素在裡面，比如採取標本的規範化程度、時間，實驗室檢測手段等。

中外記者分別提問。（香港01直播截圖）

衛健委：全國確診病例死亡率2.1%

據焦雅輝介紹，截至2月3日24時，全國新型冠狀病毒感染的肺炎累計確診病例數是20,438人，累計死亡425人，根據這個數字推算，全國確診病例的病死率是2.1%。死亡患者主要集中在湖北省，累計414人，占全國97%，湖北省病死率是3.1%，武漢市病死率達4.9%。若不計算湖北省，全國其他省份病死率是0.16%。

為甚麼武漢的病死率比全國其他省份高出這麼多？焦雅輝說，前期武漢的重症病人主要由三家定點醫院收治，重症醫學床位只有110張，容量遠遠不夠，其他重症患者都是分散在20多家醫療機構，收治沒有充分落實「四集中」原則，病人比較分散，不利於管理，且整體不是由重症醫學科專業醫療團隊來進行管理，所以在一定程度上攤薄了優質醫療資源的力量，這是導致武漢的重症患者病死率比較高的因素。

國家衛生健康委醫政醫管局副局長焦雅輝。（香港01直播截圖）

有記者提問，目前確診患者中年齡最小和最年長分別是多少。李興旺表示，從現有病例數據來看，對於這個病，人群是普遍易感，現在看到最小的報告年齡是1個月的新生兒，最大年齡是90多歲的老年人。

焦雅輝則強調，這一次新型冠狀病毒感染的肺炎患者絕大多數患者還是輕症，請不要因為今天談的都是重症患者就認為患者當中都是重症的病人，產生一些恐慌或者是恐懼。關於疫情是否仍然反復，焦表示，非常樂於看到，當前疫情發展的形勢什麼時候能夠出現拐點，也非常樂於看到這個拐點能夠早日到來。

國家醫療專家組成員、北京地壇醫院感染性疾病診療與研究中心首席專家李興旺回答記者問題。（香港01直播截圖）

記者會主持人宋樹立表示，從今日起，記者會發布的訊息是國務院應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情聯防聯控機制的。國務院聯防聯控機制由國家衛生健康委、科技部、工業和信息化部、外交部等部門組成，下設疫情防控、醫療救治、科研攻關、外事等多個組。

宋說，以後將邀請機制各成員單位負責人來這裏（記者會），發布與抗擊疫情有關的各項工作情況。她強調，昨日習近平主持召開中共中央政治局常委會會議，對下一步疫情防控工作作出了全面部署。會議指出，要全力以赴救治患者，把精兵強將集中起來、把重症病人集中起來，統一進行救治，及時推廣各醫院救治重症病人的有效做法。

記者會現場。（香港01直播截圖）

根據國家衛健委通報，截至昨日（3日），內地確診人數增至20,438宗，治癒出院人數累計增至632宗，死亡人數累計增至425宗。此外，醫管局今日（4日）證實，香港一名39歲確診男病人病重離世，成為本港首名感染新型冠狀病毒後不治的病人。