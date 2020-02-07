【武漢肺炎】湖北為「疫情上報第一人」張繼先記大功獎勵

日前，湖北省官方決定給予武漢市金銀潭醫院院長張定宇，湖北省中西醫結合醫院呼吸內科主任、疫情上報「第一人」張繼先記大功獎勵。 而就在此消息發布的同日晚間，媒體報導指，被稱為新型冠狀疫情「吹哨人」的武漢醫生李文亮不幸去世。 事件隨即在網絡引起爭議，有網民指湖北方面樹立官方典型，卻冷處理李文亮醫生去世事件；亦有網民表示，此前因傳播新型病毒信息而遭到官方「訓誡」的「八君子」才應該被記大功。

據湖北省人社廳網站2月6日消息，2月4日，湖北省人力資源和社會保障廳、湖北省衛生健康委員會決定給予張定宇和張繼先記大功獎勵。

張繼先正在查看病人的肺部CT影像。（網絡圖片）

據了解，張繼先是第一個上報發現不明肺炎的人。去年12月26日，她在為病人診治過程中發現病人呈現出與其他病毒性肺炎完全不同的改變，12月27日，她把新型肺炎的情況向湖北省中西醫結合醫院作了彙報，此後醫院把情況上報給江漢區疾控中心。

而張定宇則對首批7名不明肺炎患者組織開展流行病學調查，率先採集支氣管肺泡灌洗液樣本送檢，為確定病源贏得先手，之後又率先將抗艾藥物克力芝用於治療新型冠狀病毒肺炎重症患者。

張定宇於2018年被確診為漸凍症患者，此外，張定宇的妻子於2020年1月13日亦被感染新型冠狀病毒，不過已經於1月29日出院。

在湖北方面發出獎勵通告的同日晚間，曾因為發布新型肺炎信息被警察「訓誡」的李文亮醫生傳出死訊，雖然院方之後澄清他仍在搶救中，但最終還是沒能創造奇蹟。

隨着李文亮從去世消息發佈到後來搶救的短短几個小時內，網絡輿情不斷發酵。「為眾人抱薪者，凍斃於風雪。為自由開道者，困厄於荊棘。」這是目前網絡輿論給李文亮送上的輓聯，而他生前因為警告疫情遭到的訓誡經歷，終將成為歷史中不可磨滅的印記。

被記大功的疫情上報「第一人」張繼先也由此引起不少人不滿。有網友表示，張繼先既然一早曾經上報，那麼為何疫情還會擴散到如今這個局面？亦有網友將張繼先和李文亮比較，發文稱，「疫情上報第一人不是已經被訓誡了麼？不是已經死了麼？」還有網友指出，「這個時候提記功？那死去的醫生怎麼算？」亦有網友指出，張繼先和李文亮都應該是英雄，但為什麼結局如此不同？

湖北省官方通報全文：

各市、州、直管市、神農架林區人力資源和社會保障局、衛生健康委員會，省政府各部門、各直屬單位，有關事業單位：

自我省發生新型冠狀病毒感染的肺炎疫情以來，全省廣大醫務工作者堅決貫徹習近平總書記重要指示精神和黨中央決策部署，全面落實省委、省政府和省防控指揮部有關工作要求，為救治病人、打贏防疫阻擊戰，不顧個人安危，舍小家，為大家，夜以繼日，爭分奪秒，與疫病賽跑，湧現了很多可歌可泣的先進典型，張定宇、張繼先是其中的優秀代表。為充分發揮先進典型的示範作用，進一步鼓舞士氣、堅定信心、凝聚力量，激勵全省醫護人員投身抗疫一線建功立業，打贏疫情防控阻擊戰，依據《事業單位工作人員獎勵規定》和鄂防指發〔2020〕7號文件精神，省人力資源和社會保障廳、省衛生健康委員會決定給予張定宇、張繼先記大功獎勵。

張定宇，男，現年56歲，1986年7月參加工作，中共黨員，臨床醫學博士，主任醫師，現任武漢市金銀潭醫院（武漢市傳染病醫院）黨委副書記、院長，現聘任管理五級兼任專業技術三級崗位。張定宇長期從事醫療一線工作，面對此次肺炎疫情，在身患重疾的情況下衝鋒在前，身先士卒，團結帶領全院幹部職工夜以繼日戰鬥在抗擊疫病最前沿，始終堅守在急難險重崗位上，以實際行動書寫了對黨和人民的忠誠。

張繼先，女，現年54歲，1989年7月參加工作，中共黨員，主任醫師、教授，中華醫學會呼吸分會湖北省、武漢市委員，湖北省職業病塵肺病鑑定專家，現任湖北省中西醫結合醫院呼吸內科主任，內科黨支部書記。張繼先以超強的專業敏感意識，最早判斷並堅持上報新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，第一個為疫情防控工作拉響警報，是醫院救治一線的「帶頭人」，始終不渝把黨和人民的利益放在首位。

張定宇、張繼先在抗擊疫情阻擊戰中表現突出，作出了重大貢獻。全省事業單位工作人員特別是奮戰在疫情防控一線的事業單位工作人員，要向張定宇、張繼先學習，學習他們面對疫情挺身而出、衝鋒在前的革命精神，學習他們勇於擔當、恪盡職守的責任擔當，學習他們捨身忘我、無私無畏的愛民情懷，牢記初心使命，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，堅定信心、同舟共濟，立足崗位、勇於擔當，無私奉獻、英勇奮戰，堅決打贏疫情防控阻擊戰。