解放軍發佈戰機掛彈飛行畫面　疑為繞台巡航場景

2月10日，在解放軍空軍戰機兩日繞台飛行後，空軍官方微博發佈了多張照片和一段17秒的視頻，展示了多架轟-6K轟炸機編隊飛行的畫面，期間還有多架殲-11戰鬥機護航。

微博並配文稱「今天，又見戰神！」。從畫面中可以看到，所有轟炸機、戰鬥機都掛載了導彈武器。

2月10日上午，有多架解放軍戰機，幾乎循9日的路線，從西南海域穿越巴士海峽。

隨後台灣軍方也證實，10日上午11時左右，解放軍的殲-11、轟-6等機型經巴士海峽前往西太平洋，隨後從宮古海峽返回原駐地，執行遠海長航訓練。台媒稱，該路線「形同繞台一圈」。

報道稱，解放軍戰機連續2天進行繞台，相當罕見。

解放軍東部戰區新聞發言人張春暉2月9日就海空兵力戰備巡航發表談話。他稱，中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力實施戰備巡航，成體系出動驅護艦、轟炸機、殲擊機和預警機等多種武器裝備，檢驗多軍種一體化聯合作戰能力。

他表示，空中兵力經巴士海峽、宮古海峽巡航飛行，並進行鍼對性實戰課目演練。台灣及其附屬島嶼是中國領土神聖不可分割的一部分，中國軍隊戰備巡航完全正當合法，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。

他強調，戰區部隊有決心、有能力挫敗一切「台獨」分裂活動，堅決捍衛國家主權安全和領土完整，堅決維護台海地區和平穩定。

對於2月9日的「共機繞台」，蔡英文於2月10日接受訪問時認為，這段時間大家最在意的還是防疫，中國的疫情也都是全世界關注的，「所以我倒是覺得，在這個時候做這些軍事動作，沒有意義也沒有必要」。她呼籲對岸，最重要的還是要趕快把疫情控制住，讓整個區域和全球疫情的狀態，可以緩解下來。