【武漢肺炎】降薪、自製口罩、自己帶飯……一睹內地復工首日眾生相

武漢肺炎疫情爆發以來已數周時間，內地企業開工亦受影響而數度延宕，春節假期復工時間被推到2月10日（農曆正月十七）。 而復工並不意味着生活完全恢復如常，內媒採訪一些復工民眾，發現他們首日上班的經歷——降薪、自製口罩、自己帶飯……人們仍處在疫情籠罩下，小心翼翼地嘗試習慣這段特殊時期的工作形態。

受疫情影響，很多地方和企業仍無法真正復工。當下很多居住小區發放臨時出入證明，路上很多公共交通工具仍未全部通行，眾多餐飲服務業仍未營業，這些現狀都為公司的全員復工，增加了難度。但內地生活服務網站「58同城」的一份數據顯示，今天仍有47%的企業選擇復工。

疫情中復工第一天上班，有哪些不同的體驗？在自媒體《Tech星球》的採訪中，有企業復工後，員工進出都要測量體溫；有家庭讓準備上班的員工選擇辭職抗爭；有的公司現場發的「開工獎勵」，是每人4個口罩；還有的公司開工第一天發了裁員和全員降薪的公開信，行政總裁懇請大家理解；也有的公司負責人，開工第一天就見了客戶。

不過，目前大部份企業員工仍在遠程辦公，比如阿里巴巴和騰訊等大型互聯網企業的上崗時間，分別延期到2月17和2月24日之後。

自製口罩連用10天 9成5員工自願減薪

訪問中，某媒體聯合創始人尹珺表示，復工後，公司給每位同事發了4片口罩，她自己儲備的不多，有5個醫用外科口罩，萬一買不到則可以自製一次性口罩。「我在醫用外科口罩裏面加一層紙巾，然後每天不停換紙，可以用好多天；我自己的這個已經用了10天了。」

某智能設備公司員工李峰則說，現在工作場地的飯堂沒有開門，只能自己煮飯帶去公司。但這又引來另一個問題，大家都要排隊去加熱，「今天中午，大家分了兩批去熱飯，離得都很遠，彼此之間也基本不說話，然後50來人分布到公司各個地方吃……有些同事怕感染，就跑到了頂層的天台上。」

某企業創始人楊京華則說，他在開工前夕決定全員減薪20%，結果95%的員工亦都自告奮勇願意減薪。「作為CEO，我個人直接減薪到每月5000元（註：人民幣），讓我特別開心的是，95%的員工都明確回覆，願意與公司共進退，自願減薪！這，可能是我收到的最好的生日禮物。」

（Tech星球）