美起訴4名中國軍方黑客　中國專家：意在塑造中國威脅共識

10日，美國司法部長巴爾（William Barr）稱美國已起訴4名中國黑客，指他們涉及美國消費信貸資料收集公司Equifax資料外泄一案。 對此，有中國專家表示，美國政府此舉意在使美國社會形成中國威脅的政治共識。

巴爾稱4名中國黑客是中國解放軍成員，涉及導致美國人私人資料外泄。事件發生在2017年，共有1.43億名消費者的社保號碼及其他個人訊息流出。

據悉，美國司法部10日在亞特蘭大聯邦法院提出了這一指控。起訴書顯示，這4名黑客是中國人民解放軍第54研究所成員，4人被控「串謀從事電腦欺詐、串謀從事經濟間諜和串謀從事電信欺詐」。

針對美國司法部的最新行動，中國外交學院教授李海東對《環球時報》表示，巴爾等一些美國政府高級官員持續爆料，試圖通過高調的對外宣傳，使得美國政府不同機構和部門中更多的人根本性改變對華態度，形成中國對美國構成威脅的政治共識。

李海東表示，巴爾最新公布的事件涉及美國1.5億人的信息，1.5億約佔美國人數的一半。美國普通民眾因此會對中國產生恐慌心理。「這表明美國政府有一些政府高官不僅僅是想在政府內部打造中國是美國威脅的共識，還想在美國社會中形成相同的共識。」