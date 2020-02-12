【武漢肺炎】路透：小米美團滴滴等申請百億「抗疫貸款」

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，隨著央行專項貸款的發放，以及全國多地金融扶持政策的出台，受疫情影響的企業有望進入快速審批通道並獲得優惠的借貸利率。 路透社援引銀行知情人士獲得的消息，近日向北京地方銀行申請貸款的企業數量至少超過300間，申請貸款總額至少達到574億元（人民幣．下同）。相關文件顯示，申請貸款企業名單上也不乏科技公司，包括小米、美團、滴滴等。 但據內媒《第一財經》報道，上述幾間科技公司尚未證實相關貸款發放情況。

消息指小米申請50億元貸款，用於包括口罩和溫度計等醫療設備的生產銷售。圖為小米公司董事長雷軍去年12月底在湖北武漢參加商務會議。（中新社）

而根據文件顯示的資料，小米申請50億元貸款，用於包括口罩和溫度計等醫療設備的生產銷售；美團點評申請40億元貸款，用於為武漢醫務人員提供免費送餐的資金支持；奇虎360申請10億元貸款，用於購買醫療相關產品以及開發追蹤新型冠狀病毒的密切接觸者相關的App; 曠視申請了1億元貸款，用於開發戴口罩人群中更加精准的人臉識別相關技術；滴滴出行則申請了5000萬元貸款，以抵禦疫情中業務受到的嚴重打擊。

對於上述傳聞，北京市地方金融監督管理局銀行服務快速響應機制的相關人員表示，沒有看到相關的消息，不了解具體情況，「哪些重點企業在防疫期間向銀行申請了貸款，應該也已經有相關披露了。進一步的情況還需要我們再核實一下回復。」

據報道，自2月6日以來，北京市金融局採取多項金融服務措施，施援在疫情中重點紓困領域企業，包括生物醫藥、醫療器械、醫藥流通等領域。此外，餐飲、住宿交通運輸等中小企業集中的領域也是銀行貸款精准聚焦的領域。

其他申請貸款的企業包括菜場運營商，救護車製造商，環保企業以及食物供應商。目前哪些企業是否有資格獲得貸款批准仍不得而知。

人民銀行1月31日下發通知，向9家全國性銀行專門安排發放3000億元專項再貸款，支持防控疫情。（資料圖片）

根據1月31日人民銀行下發的《關於發放專項再貸款 支持防控新型冠狀病毒感染的肺炎疫情有關事項的通知》，向9家全國性銀行專門安排發放3000億元專項再貸款，支持金融機構向疫情防控重點企業提供優惠利率貸款，對應貸款利率上限為3.15%，較去年9月份水平下降281個基點。

據了解，獲得專項貸款的企業，將能夠享受與銀行主要客戶同等的貸款利率水平。但最終能否被判定為符合貸款要求，仍需由銀行來審核。

根據其中一間家國有銀行地方分行的最新文件，其對銀行如何判斷企業申請貸款是否與「肺炎疫情防控」相關做出了指引。文件規定：口罩生產、其他重要醫用物資提供、重要生活物資提供、醫療衛生、科研攻關、公共衛生基礎設施建設等領域；同時將批發零售、交通運輸倉儲和郵政、住宿餐飲、文化旅遊等領域納入重點紓困領域。

此外，文件還指出，重要的設備製造和相關配套、重要醫用物資收儲、以及為應對疫情提供相關信息通信設備和服務的企業也作為疫情防控保障的融資對象。

（第一財經）