【武漢肺炎】國家衛健委：已派出2萬名醫護人員支援湖北抗疫

國務院聯防聯控機制今日（13日）下午3時召開新聞發布會，介紹重要醫用物資保障和醫療資源調配保障最新進展情況。

與會嘉賓包括：國家發展改革委產業發展司一級巡視員夏農、工業和信息化部消費品工業司副司長曹學軍、國家衛生健康委醫政醫管局監察專員郭燕紅、中國疾控中心環境所研究員張流波。

記者會由國家衛健委新聞發言人米鋒主持。

國務院聯防聯控機制記者會現場。（01直播截圖）

衛健委：重症和危重症經精心救治也可康復

根據最新的統計數據，全國已經治癒出院的患者將近5000人，根據這個趨勢能做出什麼分析？

對此，郭燕紅表示，從2月7日開始，每天治癒出院的患者都達到500以上，如果按照這樣一個治癒出院的速度，今天應該是超過了5000例。治癒出院的病人愈來愈多，是一個非常積極的訊號，說明防治工作顯現了一定的成效。

專家對治癒出院病人當中的597例進行了初步分析，第一是在出院病人當中，90%左右是診療方案當中的輕型和普通型，10%是診療方案當中的重症和危重症。可以看到，即便是重症和危重症，經過精心的救治，也可以治癒出院。

第二是這些病例平均住院日10天左右，針對治療的方法進行了分析，92%的患者是早期使用抗病毒治療，或者是抗病毒治療聯合對症治療，積極的呼吸支持、循環支持，效果也非常好。一些新技術、新方法，包括中醫藥的優勢，都對病人的轉歸發揮一定的作用。

衛健委正在不斷總結這些治癒出院病人在治療當中的有益經驗，把一些行之有效的治療措施能夠很快納入到新的診療方案當中，指導全國的醫療救治工作不斷提高治癒率。

國家發展改革委產業發展司一級巡視員夏農。（01直播截圖）

發改委：全國口罩產能利用率已達94%

各地陸續復工復產，口罩產能已經在逐漸恢復。夏農表示，為了保障口罩的持續供應，發改委已經迅速組織企業恢復生產，大力推動企業擴能改造，保障全產業鏈協調運行。

據他透露， 2月2日以來，中國口罩產量逐日提升。截止到2月11日，全國口罩產能利用率已經達到94%；其中一線防控急需的醫用N95口罩，產能利用率已達到128%，有8個省份達到或超過100%；醫用的非N95口罩的產能利用率達到了106%，有10個省份達到或超過了100%。

在確診病例超過千人的重點省份中，省內醫用N95口罩的產量都有了不同程度的增長。湖北的日產量從2月2日的4.5萬個大幅增長到2月11日的15.8萬隻，廣東的日產量從3.3萬個增加到了4萬個，河南、浙江從沒有產量分別增長到1.4萬個、10萬個，對這些省份的疫情防控發揮了重要作用。通過全國統一調度，已經能夠保障一線醫護人員的醫用口罩防護需要。

國家衛生健康委醫政醫管局監察專員郭燕紅。（01直播截圖）

衛健委：已派出2萬名醫護人員支援湖北

國家衛健委曾經表示採取一省包一市的做法，落實19個省份對口支援湖北省武漢市以外的地市的包幹責任來支援湖北的疫情。

對此，郭燕紅表示，目前已從全國調集了近2萬多醫護人員組成了180多個醫療隊支持湖北和武漢。今天軍隊系統又增援了2600名醫護趕赴武漢承擔救治任務。特別是針對湖北武漢重症多的問題，增派的醫療力量當中很多都是重症專業的醫護人員，有7000多名，他們主要是幫助武漢，包括武漢以外的相關地市加大重症救治力度，能夠有效地降低病死率，提高治癒率。

同時，也派出了3支院士團隊，包括鐘南山院士團隊、王辰院士團隊和李蘭娟院士團隊，他們幫助湖北武漢包括全國加強複雜危重症的會診和救治，同時積極探索新的藥物、新的療法，及時將行之有效的治療方法納入到診療方案，指導全國的醫療救治工作。

此外，還調集了22支國家緊急醫學救援隊伍赴武漢，幫助武漢展開方艙醫院收治更多患者，並從全國調集了3個移動P3實驗室趕赴武漢，他們的主要任務就是幫助武漢提高檢測能力和效率，所以這一次確實是舉全國之力支援武漢，支援湖北，派出的規模最大，派出的力量最強。

除了武漢以外，16個地市、縣市州也同樣是湖北省救治工作、防控工作非常重要的一個方面。衛健委採用的是省包地市的對口支援關係，按照以省包市責任包幹，明確任務落實落細的原則，選派了像江蘇、廣東、山東、浙江等19個省，以省來支持地市或縣級市的醫療救治工作，主要任務第一是疫情防控，第二是加強救治，努力提高救治的水平，提高治癒率，降低病死率。

在整個工作部署的兩天之內，這19個省與對口支援的地市都已經建立了支援關係，明確了支援重點，同時也完善了支援的方案，在兩天之內就派出了一共25支醫療隊，3500多名醫務人員，實現對16個地市需求的全覆蓋和全滿足。

工業和信息化部消費品工業司副司長曹學軍回答記者問題。（01直播截圖）

工信部：已向湖北運抵醫用防護服72萬件

在湖北的確診病例仍在增加，各種醫療資源也十分緊缺。關於發往疫區一線的醫療物資的數量，曹學軍表示，醫用防護服、醫用隔離面罩、負壓救護車相關藥品等重點醫療物資實行統一管理、統一調撥。

根據統計，截至2月12日，國內生產企業累計向湖北運抵醫用防護服72.67萬件，醫用隔離面罩和隔離眼罩35.84萬件，負壓救護車156輛，呼吸機2286台，心電監護儀6929台，全自動紅外測溫儀761台。

國家衛健委新聞發言人米鋒。（01直播截圖）

衛健委：新冠肺炎仍以呼吸道及接觸傳播為主

米鋒表示，據廣東通報，廣州醫科大學聯合廣州海關及中山五院從新冠肺炎患者糞便中分離到病毒。部分病例早期症狀中，有腹瀉等胃腸道症狀，患者糞便標本中核酸檢測陽性或分離到病毒，提示感染新冠病毒後，病毒在消化道內也可以增殖。通過對病例臨床表現分析表明，不管患者消化道症狀是初發症狀，還是併發症狀，該病最主要的靶器官仍為呼吸道，肺炎仍是最主要的臨床表現。

米鋒說，糞便中分離到病毒，並不意味該病主要傳播途徑發生變化，目前仍為呼吸道、接觸傳播為主，消化道（糞—口）傳播在全部傳播中的作用和意義仍需進一步觀察和研究。戴好口罩和做好手衛生，是最重要、最有效的防護措施。