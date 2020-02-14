【武漢肺炎】「血漿治療」帶來希望　專家：臨床研究階段效力未知

新冠肺炎疫情仍在蔓延，針對康復患者血漿中抗體成分可以治療新冠肺炎的說法引發關注，甚至有評論指，該治療手段的出現，距離病毒被徹底戰勝已經不遠了。對此，有專家表示，血漿成分複雜需嚴格處理，治療效力未知。

有說法指出新冠肺炎康復患者體內含有抗體，血漿可對抗病毒。（新華社）

據《新京報》2月14日報道，中國醫學科學院輸血研究所研究員喬佳佳就「血漿治療」說法表示，血漿中的確含有抗體成分，但製備過程非常複雜，需要進行嚴格處理。此外，血漿進入患者體內後的效力，目前還在臨床研究階段。

喬佳佳指出，本着對康復者和受試者負責的原則，採集完血液後需做一系列的檢查。除了乙肝、丙肝、艾滋病等常規傳染病檢測項目，還需對輸血者採樣，進行血漿相容性等一系列檢測配型工作，匹配合格的才可以輸入。至於康復者所捐獻的血漿進入患者體內後，能不能生效，如何生效，效果有多大，目前還在臨床研究階段，並不十分清楚。

武漢康復者獻血點迎來首名獻血者。（紅星新聞）

另據內媒中新網消息指，中國醫學科學院北京協和醫學院免疫系教授、中國免疫學會副理事長黃波認為，要認清血清抗體的利弊，「對於抗體的複雜性，甚至對疾病加重的一面，我們需要有足夠的認識」。

同時，中科院上海巴斯德研究所也表示，雖然血清療法可以較為有效地用來對抗或預防病毒或細菌引起的疾病，但血清成分複雜，對於是否會引起其他問題還存在不確定性。

此前，在國家衛生健康委員會2月4日印發的《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第五版）》中，提到對重型、危重型病例的治療除呼吸支持、循環支持外，還可以採用恢復期血漿治療、體外血液淨化技術等其他治療措施。

2月8日，中國生物技術股份公司（簡稱中國生物）以上述印發的肺炎診療方案為指南，首期在武漢市江夏區第一人民醫院開展了3名危重患者的新冠病毒特免血漿治療，目前連同後續醫院治療的危重病人超過了10人。

中國生物方面稱，臨床反映，患者接受治療12至24小時後，實驗室檢測主要炎症指標明顯下降，淋巴細胞比例上升，血氧飽和度、病毒載量等重點指標全面向好，臨床體徵和症狀明顯好轉。

後來，在2月13日，武漢金銀潭醫院院長張定宇在湖北省疫情防控工作新聞發佈會上介紹，康復期患者體內有大量綜合抗體對抗病毒，呼籲康復者捐獻血漿。

與此同時，中國生物技術股份公司（簡稱中國生物）也宣布，治療性新冠病毒特免血漿製品投入臨床。中國生物方面介紹，新冠病毒特免血漿製品是由康復者捐獻的含高效價新冠病毒特異性抗體的血漿，經過病毒滅活處理等製備而成，用於新冠肺炎危重患者的治療。

不過，這個過程並不是想象中的那麼簡單，實則非常複雜。

中國科學院上海巴斯德研究所曾發布文章稱，血漿中的確含有抗體成分，但它同時含有激素、血漿蛋白、脂蛋白和酶等多種產物，組分複雜。目前對血液組分的認知和功能還沒有研究透徹，因此非常有必要進行嚴格處理，如血液生物安全性檢測、病毒滅活、抗病毒活性檢測等。

此外，由於康復者數量有限，新冠病毒特免血漿製品的製備過程非常複雜，匹配要求嚴格等因素，此療法目前不適合批量化應用，僅限投入臨床救治重症患者。