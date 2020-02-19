【武漢肺炎】武漢市長時隔4天後「現身」：慰問去世院長家屬

武漢新冠肺炎疫情仍在蔓延，湖北官場早前人事洗牌，湖北省及武漢市「一把手」均已易人。武漢市長周先旺此前一度數天沒有露面，不過，2月18日，周先旺在媒體上「現身」，慰問武昌醫院院長劉智明的家屬。 劉智明因感染新冠肺炎於2月17日去世，終年51歲。

而武漢《長江日報》2月18日刊發另外兩則17日的消息，也都有周先旺。一則是，周先旺主持召開會議，研究住宅小區全封閉管理之後的「基本生活的物流配送工作」；另一則是，市委書記王忠林主持召開疫情防控會議會，市長周先旺出席。

周先旺自2月13日後一直未露面，曾引發外界猜測。此前，湖北官場的兩高官湖北省委書記蔣超良、武漢市委書記馬國強都已被撤換：2月13日，中共官方宣布，撤換湖北省委書記蔣超良、武漢市委書記馬國強的職務，分別由上海市長應勇、濟南市委書記王忠林接替。

當天，武漢市召開領導幹部大會，宣布王忠林接替馬國強職務，會議是由周先旺主持的。

另外值得注意的是，周先旺1月27日在接受央視採訪時時，公開承認武漢披露疫情不及時，但他話鋒一轉說：「披露的不及時，這一點大家要理解，因為它是傳染病，傳染病有傳染病防治法，它必須依法披露。作為地方政府，我獲得這個信息以後，授權以後，我才能披露，所以這一點在當時有很多不理解」。

周先旺的言論被指試圖將責任推卸給中共中央。