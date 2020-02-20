【武漢肺炎】國家醫保局：所有患者先救治後付費　提供財政補助

國務院聯防聯控機制今日（20日）下午3時在召開新聞發布會，介紹醫療救治經費保障、醫務人員待遇落實工作情況。

與會嘉賓包括：國家衛生健康委人事司副司長段勇、國家醫保局醫藥管理司司長熊先軍、中華醫學會感染病學分會主任委員兼北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強、中國疾控中心研究員馮錄召

北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強。（01直播截圖）

感染疾病科專家：氣溶膠傳播風險有限定條件

國家衛健委19日發布的第六版新冠肺炎診療方案中，取消了湖北省臨床診斷病例，王貴強解釋說，目前湖北核酸檢測能力已大大提升，疑似病例都可進行快速檢測，因此取消了臨床診斷病例。

王貴強說，設置「臨床診斷病例」是特定情況下的權宜之計。因為當時武漢大量病人集中發病，導致核酸檢測不能滿足臨床需求，很多病人等待核酸檢測不能確診，而有一部分病人恰恰需要及時救治。因此，第五版診療方案在湖北地區出台了臨床診斷標準，目的是使可能的病人得到救治，降低病死率。

但現在湖北地區情況已經發生改變，核酸檢測能力已大大提升，所有疑似病例都可以進行快速的核酸檢測，經過專家組討論，取消了臨床診斷標準。實驗室診斷能力可以滿足。所以目前採取全國統一的診斷標準，分為疑似病例、確診病例兩類。

至於大家很關注氣溶膠傳播的問題。王貴強表示，新冠肺炎診療方案試行第六版在傳播途徑中明確，在相對封閉的條件下，高濃度的氣溶膠持續暴露或者長時間的暴露，有可能存在氣溶膠傳播的風險。

他認為，氣溶膠傳播的風險是有限定條件，不是在一般情況下都可以傳播的，這一點非常重要。

國家醫保局醫藥管理司司長熊先軍。（01直播截圖）

醫保局：新冠肺炎患者實行先救治後結算

關於確診和疑似新冠肺炎患者可以享受哪些醫保政策保障，熊先軍表示，國家醫保局會同財政部、衛健委兩明確提出了「兩個確保」的要求，也就是確保患者不因費用問題影響就醫；確保收治醫院不因支付政策影響救治。

對於衛生健康部門認定的確診和疑似患者，無論是本地的還是異地的患者都實行先救治後結算，在基本醫保、大病保險、醫療救助等按規定支付後個人負擔部分由財政給予補助。異地就醫醫保支付的費用由就醫地醫保部門先行墊付，疫情結束後全國統一組織清算。

動態調整醫保的支付範圍，將國家衛健委診療方案中涉及到的藥品和診療項目臨時納入醫保支付，打消患者和醫療機構的顧慮。各地醫保部門成立了由主要負責人牽頭的疫情防控領導小組，轉發了國家醫保局、財政部、國家衛健委《關於做好新冠肺炎疫情醫療保障工作的通知》，制定了落實政策的具體措施，細化了流程、標準等內容。

熊先軍還說，為確保收治的醫療機構不因支付政策影響救治，在新冠肺炎疫情的特殊時期，醫保部門對新冠肺炎患者醫療費用單獨列預算，不佔用當年的總額預算指標。為緩解醫療機構墊資壓力，醫保經辦機構向專治醫療機構預付專項資金，專門用於新冠肺炎的醫療救治。醫保經辦機構根據醫療機構的需要，確保及時結算，保證救治工作的順利進行。

據他介紹，截至2月19日，全國醫保部門提前撥付定點救治醫療機構的專項資金171.79億元（人民幣，下同），其中湖北預撥付30.16億元，武漢市預撥付9.02億元。從目前確診和疑似患者實際發生的醫療費用來看，預撥付資金能夠滿足現階段的醫療救治需要。

國家衛生健康委人事司副司長段勇回答記者提問。（01直播截圖）

衛健委：已要求各地做好醫療系統犧牲人員烈士申報

日前，兩部門聯合發出關於妥善做好新冠肺炎疫情防控犧牲人員烈士褒揚工作的通知，段勇表示，2月18日已印發通知，要求各地做好醫療系統犧牲人員的烈士申報，要求各地衛生健康部門負責，了解本地醫務人員情況，督促犧牲人員單位及時向退役軍人事務部申報烈士。同時，慰問犧牲人員家屬，了解並解決實際困難，進行心理疏導。

國務院記者會現場。（01直播截圖）

衛健委：已出台一系列前線醫護待遇保障政策

據段勇介紹，國家衛生健康委積極與有關部門協調溝通，在人社部、財政部等相關部門的大力支持下，短時間之內快速出台了一系列一線醫務人員待遇保障政策，其中包括工傷認定政策，明確醫務人員因履行工作職責而感染新冠肺炎的應認定為工傷。還有落實醫務人員的待遇政策，向工作在疫情防控一線的醫務人員和防疫工作者發放臨時工作補助。

此外，申請提高衛生防疫津貼標準，此項津貼標準已由國務院批准將於近日下發。向承擔疫情防控任務的醫療衛生機構核增績效工資總額，允許醫療衛生機構向一線的醫務人員額外發放工作補助。

下一步，一方面要落實好已經出台的政策，另一方面將繼續了解一線醫務人員的需求，積極研究相關舉措，解決一線醫務人員的困難，積極有效地對一線醫務人員提供支持保障。

國家衛健委新聞發言人米鋒通報疫情。（01直播截圖）

衛健委：新增確診病例總數已連降16天

據國家衛健委新聞發言人米鋒通報，2月19日0時至24時，各省（區、市）和新疆生產建設兵團報告，新增確診病例394例，新增死亡病例114例，其中湖北108例，河北、上海、福建、山東、雲南、陝西各1例；新增疑似病例1277例。當日新增治癒出院病例1779例，解除醫學觀察的密切接觸者25318人，重症病例減少113例。

除湖北以外，全國新增確診病例45例，新增疑似病例397例，新增死亡病例6例，重症病例減少45例。新增確診病例總數已連續16天下降，湖北省以外省份新增確診病例數均在10例以下或無新增確診病例，新增死亡病例數一直保持在較低水平。

2月19日，全國新增治癒病例數連續第二天超過新增確診病例數，差值繼續擴大，說明醫療救治效果明顯，救治壓力正逐步減輕。

此外，截至19日，全國已經有278支醫療隊，32395名醫務人員從各地馳援湖北。