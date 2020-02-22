【打虎】涉嚴重違紀去年被查　武漢市委秘書長蔡杰遭雙開

新型冠狀病毒肺炎疫情期間，湖北紀委監委周六（22日）在官方網站上發布消息，稱武漢市委前常委、秘書長蔡杰被「雙開」及移送審查起訴。 蔡杰的消息引起高度關注，但翻查資料，事實上他早在去年8月就已被查處，與今次疫情應無關係。

有聲音指，蔡傑在疫情期間被宣布雙開，或有敲山震虎之效。（微博@求真先生）

據通報稱，蔡杰的罪名包括違反政治紀律，與多人串供堵口；不如實報告個人有關事項；接受可能影響公正執行公務的旅遊活動；利用職務上的便利，在工程項目承接、違章建築產權辦理等事項上為他人謀取利益，直接或通過特定關係人索取、非法收受他人財物，數額特別巨大，涉嫌受賄罪；徇私舞弊、濫用職權，違規決定將財政資金撥付給私營企業，情節特別嚴重，涉嫌濫用職權罪。

資料顯示，現年53歲的蔡杰是湖北武漢人，先後任共青團武昌區委書記、武昌區委辦公室主任、江岸區委辦公室主任。蔡杰於2007年1月任江岸區委副書記、代理區長、區長，其後又於2011年6月任江岸區委書記。及至2016年1月，蔡杰就任武漢市委常委、市委秘書長，直至2019年8月26日被通報落馬受查。

蔡杰最後一次公開露面是在當年的8月20日，據《長江日報》報道，武漢市領導到分管領域和基層單位進行專題黨課，蔡杰亦有份為市委辦公廳、國安辦、直屬機關工委黨員幹部講黨課。

（綜合報道）