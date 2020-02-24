【武漢肺炎】來自香港遊客在俄逃避測體溫遭隔離　中國使館回應

近日，俄媒報道稱「20多名中國遊客在莫斯科不顧隔離規定離開酒店並躲避俄方醫護人員」引發關注。

綜合媒體2月24日報道，俄羅斯莫斯科市近日加強了針對新冠肺炎疫情的防控措施。在地鐵站等人流密集的區域，當地執法人員會查驗乘客護照信息，核實入境日期。此外，醫護人員也會測量乘客體温。對於從中國入境未滿14天的人員，警方會督促進行自我隔離。

疫情爆發以來，俄羅斯已多次對華援助。（俄羅斯駐華大使館官網）

但在2月20日，來自香港的23名遊客在莫斯科「新村莊」地鐵站附近，看到上前檢查的俄方警察和醫護人員後，跑向一輛旅遊大巴車並離開現場。

隨後，在警方的命令下，大巴車停在路邊。經檢查，這些遊客體温正常，並了解到他們於2月19日從莫斯科入境俄羅斯。按照俄方要求，旅行團現已中斷行程回到酒店，將在團員各自房間內進行14天的隔離觀察。

對此，中國駐俄大使館相關負責人表示，使館已第一時間與俄外交部、莫斯科市政府等部門進行溝通，要求俄方不採取過度措施，在相關法律法規和中俄雙邊法律文件框架內行事，保障中國公民合法權益。

中國駐俄使館同時呼籲在俄華人配合俄方正常檢查檢疫措施，入境後切實做好自我隔離。隔離期結束或不在隔離期的人員如需外出，請隨身攜帶護照等身份證件。

莫斯科深受中國遊客喜愛。（資料圖片）

此前，俄羅斯駐華使館網站發表聲明稱，俄羅斯會在20日起暫停受理中國公民以就業、私人、教育、旅遊目的入境，包括香港及澳門人士。

對此，中國外交部發言人耿爽指出，俄方堅定支持中方抗擊疫情，也堅信中方會打贏這場抗疫阻擊戰，但出於本國防控疫情的需要，採取了一些限制性措施，這並非要全面禁止兩國人員往來，而且是臨時性舉措，一旦疫情好轉，就將予以調整乃至取消。

耿爽強調，中方也注意到，俄方就中方抗擊疫情多次表達支持，提供了許多幫助。

早在2月10日，中國外交部發言人透露俄羅斯政府向中方提供了23噸醫療救援物資，運送物資的飛機9日就已抵達武漢。同日，《俄羅斯報》用大幅版面發表題為《患難與共：俄羅斯人民全力支持中國戰勝疫情》的文章，並用一整版配發了「武漢」兩個字為中國加油。