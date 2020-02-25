【武漢肺炎】發改委：低風險地區全面復產　高風險地區嚴控輸出

國務院聯防聯控機制今日（25日）下午3時召開新聞發布會，介紹科學防治、精准施策和分區分級做好疫情防控工作情況。

與會嘉賓包括：國家發展改革委社會司司長歐曉理、工業和信息化部產業政策與法規司二級巡視員舒朝暉、交通運輸部綜合規劃司副司長范振宇、國家衛生健康委疾病預防控制局一級巡視員賀青華、北京協和醫院皮膚科主任醫師及教授劉潔。

工業和信息化部產業政策與法規司二級巡視員舒朝暉。（01直播截圖）

工信部：全國中小企業的復工率目前只有三成

據舒朝暉介紹，中小企業特別是小微企業的生產、生產辦公條件、資金、人員等條件較弱，受疫情影響較深，是復工復產的難點，也是重點。

「企業規模越小，它的復工率越低。」舒朝暉說，工信部根據對240萬戶使用雲平台和電商平台的中小企業進行監測，全國中小企業的復工率目前只有30%左右，這是一個比較嚴峻的事情。

舒朝暉說，最近也出台了一系列的財稅、社保、融資等方面的政策措施，支持中小企業度過難關。2月9日，工信部也印發了一個幫助中小企業復工復產共度難關的有關工作通知，針對中小企業提出的復工難、用工難，產業鏈配套、資金、訂單等問題提出了20條具體的幫扶措施。

國家衛生健康委疾病預防控制局一級巡視員賀青華。（01直播截圖）

衛健委：希望高風險地區人員配合管控

有關分區分級的標準以及各省是否是統一，能不能從低風險地區到中等風險地區？賀青華回應稱，中央決定以縣域為單位進行分區，根據每個縣域的傳染病的情況進行分級，分三級：低、中、高。各省市根據中央指導意見，結合每個省市的情況把轄區每個縣域分成低、中、高風險三級。

首先是嚴防疫情輸入，疫情是人帶來的，那麼低風險地區的人要知道，來復工上班的人員是來自哪些區域？是來自高風險區還是中風險區，對於這些人員要給予一定的健康監測，了解他們的健康狀況，給予他們必要的健康服務。在這時候你要從高風險區到低風險區，你就要接受這方面的諮詢和服務。

如果在中風險區域，在採取低風險區域措施基礎上還要做好醫療救治、疾控防控的各項準備，包括物資、人力的準備，對於發生的疫情要精準確定隔離的場所和管控的人員。比如，就學校來講，要精准到班級，樓房要精准到單元，工廠以工作間、工作場所以辦公室、農村以戶為單位實施有針對性的防控措施，不能籠統地採取措施，在這個時候你的個人出行就可能受到一定限制，採取精准措施以後你想出訪或者隨意串門是不行的，必須嚴格管控。

在高風險地區，停止聚集性活動，依法實施區域交通管制，高風險區域想出、想走是不行的，這是管控傳染源，切斷傳播途徑的最有效措施，希望廣大民眾支持配合國家對高風險區域的人員管控。在這些區域工作、生活的人員，可能日常出行要受到一些限制。

國家發展改革委社會司司長歐曉理。（01直播截圖）

發改委：低風險地區全面恢復生產生活秩序

關於如何採取差異化的措施，做到分區分級和精准施策，歐曉理表示，所謂分區分級精准復工復產就是對湖北省、北京市以外的地方依據疫情嚴重程度，以縣級為單位劃分為低風險地區、中風險地區和高風險地區三類。

其中低風險地區實施外防輸入的策略，全面恢復生產生活秩序，取消道路通行限制，幫助企業解決用工、原材料、資金設備等方面的困擾和問題，不得對企業復工復產設置條件，不得以審批、備案等形式為藉口，拖延企業復工復產的時間。

中風險地區實施外防輸入、內防擴散的策略，盡快有序恢復正常的生產生活秩序，組織人員有序返崗，指導用工企業嚴格執行消毒、通風、測溫等要求，降低人員密度、減少人員聚集、加強人員防護、消除風險隱患，做到疫情防控與企業復工復產同步推進。

高風險地區實行內防擴散、外防輸出、嚴格管控策略。要繼續集中精力做好疫情防控工作。在疫情得到有效控制後，再有序擴大復工復產的範圍。有一個前提，高風險地區也要保障疫情防控、公共事業運行、群眾生活必需及其他涉及重要國計民生企業的正常運轉。

國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒通報疫情情況。（01直播截圖）

衛健委：23省無新增病例 重症患者救治效果提升

國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒通報，2月24日0至24時，全國報告新增確診病例508例，新增死亡病例71例，新增疑似病例530例。當日新增治癒出院病例2589例。

截至2月24日24時，全國現有確診病例47672例，其中重症病例9126例，累計治癒出院病例27323例，累計死亡病例2663例，累計報告確診病例77658例。累計收到港澳台通報確診病例121例，其中香港81例；澳門10例；台灣30例。

除湖北以外，全國新增確診病例9例，新增疑似病例157例，新增死亡病例3例，重症病例數減少34例。湖北省以外，有7個省份新增確診病例數均在2例及以下，23個省份及新疆生產建設兵團無新增確診病例。

米鋒表示，進入2月以來，武漢現有重症病例佔確診病例的比例從2月11日的最高點31.6%波動下降至2月24日的22.0%，最近3天下降趨勢明顯。湖北其他地市和全國其他省份現有重症佔比2月7日以來保持穩定，2月24日分別為11.8%和10.5%。

他說，通過採取基礎醫學與臨床實踐、前方臨床救治與後方多學科支持、醫療與護理、醫療與管理相結合的治療措施，有效避免了輕症患者轉為重症，重症患者救治效果逐步提升。