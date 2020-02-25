【武漢肺炎】湖北小規模納稅免增值稅三個月　其他地區稅率減至1%

國務院總理李克強周二（25日）主持召開國務常務會議，推出多項措施幫助緩解疫情影響紓困解難，其中包括有自3月1日起至5月底，免徵湖北省境內小規模納稅人的增值稅，其他地區的徵收率亦由3%降至1%。 據官媒報道，措施有鼓勵吸納高校畢業生和農民工就業、鼓勵金融機構對中小微企業貸款給予臨時性延期還本付息安排，新增優惠利率貸款、部署對個體工商戶加大扶持等。

在「穩就業」，特別是高校畢業生、農民工等重點群體就業方面，會議決定要擴大碩士研究生招生和「專升本」規模，增加基層醫療、社會服務等崗位招募；對延遲離校畢業生推遲報到、落戶等時限；對離校未就業畢業生提供兩年戶口和檔案托管，按應屆畢業生辦理就業手續；擴大農民工就業；加大穩崗和就業補助；促進就地就近就業。

湖北省境內的小規模納稅人，都一律免徵增值稅3個月。（中新社）

另一方面，會議亦確定要按市場化、法治化原則加大對中小微企業復工復產的金融支持，包括有鼓勵金融機構對符合條件、流動性遇到困難的中小微企業、個體工商戶貸款本金，給予臨時性延期償還安排，付息可延期到6月30日，免收罰息，湖北境內各類企業都可享受上述政策；增加再貸款再貼現5000億元（人民幣．下同），用於中小銀行加大對中小微企業支持；下調支農、支小再貸款利率0.25個百分點；6月底前，對地方法人銀行新發放普惠小微貸款，符合條件的允許等額申請再貸款；鼓勵商業銀行加大小微信貸力度，努力使利率比上年明顯下降；國有大銀行上半年普惠小微貸款余額同比增速力爭不低於30%；政策性銀行增加3500億元專項信貸，以優惠利率向民營、中小微企業發放。

此外，為支持吸納有2億多人就業的8000多萬個體工商戶紓困，會議確定3月1日至5月底，免徵湖北境內小規模納稅人增值稅，其他地區徵收率由3%降至1%；個體工商戶按單位參保養老、失業、工傷保險，參照中小微企業享受減免；引導金融機構定向增加對個體工商戶的低息貸款；落實除高耗能行業外工商業電價階段性降低5%政策；鼓勵各地通過減免城鎮土地使用稅等，支持出租方減免個體工商戶租金。

（新華社）