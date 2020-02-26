【武漢肺炎】註冊臨床試驗逾250項　專家建議不應發布未審核結果

近日，針對有超過250項已經註冊的新型冠狀病毒肺炎疫情相關臨床試驗，多位專家在中國醫學學術期刊《中華流行病學雜誌》提出了可能存在的問題。

專家們呼籲臨床試驗應科學、規範和謹慎，儘量避免對臨床救治產生干擾，否則就是對患者不負責任。（新華社）

據《澎湃新聞》報道，在中國臨床試驗註冊中心檢索發現，作為世界衛生組織國家臨床試驗註冊平台以及註冊機構，在該平台註冊的以新型冠狀病毒肺炎或COVID-19為題目或疾病名稱的各類研究已有250多項。

報道指，針對上述情況，一批衛生統計學與流行病學工作者在網上討論中國新型冠狀病毒肺炎流行勢態時，就目前中國國內開展的新型冠狀病毒肺炎的臨床試驗發表了各自的看法，並經討論達成專家共識，形成了《關於科學、規範、有序地開展新型冠狀病毒肺炎相關臨床試驗的建議》發表在《中華流行病學雜誌》。

文章第一作者是南京醫科大學的陳鋒，還有中山大學的郝元濤、復旦大學的張志傑、北京大學的李立明等共12名專家。對於目前關於新型冠狀病毒肺炎的臨床試驗一擁而上情況，專家認為，如果試驗沒有高質量的研究設計，如樣本數量不足、對照組選擇不合理、分組隨機化與遮蔽執行不嚴格、療效指標評價標準不客觀等，加之數據的完整性、真實性保障不充分，研究就難以提供高質量的有效性和安全性證據，使得受試患者、研究者和管理部門的努力付諸東流。

為此，作者建議如臨床試驗必須經過研發單位正常的倫理審查，在臨床試驗沒有結束時，課題組不應該發布未經審核的研究結果。此外，治療新型冠狀病毒肺炎藥物的療效應該由權威部門發布，建議媒體謹慎報道基於個案及缺乏對照的藥物療效。

(綜合報道)