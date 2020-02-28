國家統計局：去年末全國就業77471萬人，城鎮登記失業率3.6%

中國國家統計局2月28日在官方網發布了《中華人民共和國2019年國民經濟和社會發展統計公報》。據《公報》，2019年，中國國內生產總值990865億元（人民幣，下同），比上年增長6.1%，年末大陸總人口140005萬人，城鎮常住人口84843萬人，佔總人口比重60.60%，年末全國就業人員77471萬人。

《公報》指，初步核算，全年國內生產總值990865億元，比上年增長6.1%。全年最終消費支出對國內生產總值增長的貢獻率為57.8%，資本形成總額的貢獻率為31.2%，貨物和服務淨出口的貢獻率為11.0%。人均國內生產總值70892元，比上年增長5.7%。國民總收入988458億元，比上年增長6.2%。全國萬元國內生產總值能耗比上年下降2.6%。全員勞動生產率為115009元/人，比上年提高6.2%。

重慶一汽車發動機生產車間已復工。（中新社）

年末大陸總人口140005萬人，比上年末增加467萬人，其中城鎮常住人口84843萬人，佔總人口比重（常住人口城鎮化率）為60.60%，比上年末提高1.02個百分點。戶籍人口城鎮化率為44.38%，比上年末提高1.01個百分點。全年出生人口1465萬人，出生率為10.48‰；死亡人口998萬人，死亡率為7.14‰；自然增長率為3.34‰。全國人戶分離的人口2.80億人，其中流動人口2.36億人。

年末全國就業人員77471萬人，其中城鎮就業人員44247萬人，占全國就業人員比重為57.1%，比上年末上升1.1個百分點。全年城鎮新增就業1352萬人，比上年少增9萬人。年末全國城鎮調查失業率為5.2%，城鎮登記失業率為3.6%。全國農民工總量29077萬人，比上年增長0.8%。其中，外出農民工17425萬人，增長0.9%；本地農民工11652萬人，增長0.7%。

全年居民消費價格比上年上漲2.9%。工業生產者出廠價格下降0.3%。工業生產者購進價格下降0.7%。固定資產投資價格上漲2.6%。農產品生產者價格上漲14.5%。12月份，70個大中城市新建商品住宅銷售價格同比上漲的城市個數為68個，下降的為2個。

年末國家外匯儲備31079億美元，比上年末增加352億美元。全年人民幣平均匯率為1美元兌6.8985元人民幣，比上年貶值4.1%。