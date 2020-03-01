【新冠肺炎】身患基礎疾病　雷神山醫院98歲高齡危重症患者出院

據內媒《長江日報》報道，作為目前為止全國年齡最大的新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）危重症患者，98歲高齡老婦胡漢英今日（1日）上午從武漢雷神山醫院治癒出院。其54歲的女兒丁女士與她一起出院。

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據報道，胡漢英母女2月13日確診同時入院。醫生介紹，胡漢英入院時有高燒、心功能不全等症狀，主要通過抗病毒、治療基礎病、營養支持、預防併發症等方式，進行身心全方位治療，有時還會讓醫護人員推老人到醫院走廊曬太陽調節心情，老婦亦非常配合。丁女士表示，非常感謝醫護人員的救命之恩。

另外，在2月29日，武漢協和醫院西院區一位96歲高齡新冠肺炎重症患者付女士康復出院。院方表示這是該院迄今為止康復患者中年齡最高的一位。協和醫院的轉運工作人員將她放入負壓救護車，送回家隔離觀察。付女士的外孫女透露，外婆是1923年4月份出生，1月29日確診入院，當時咳嗽發燒，做了造影和血常規，初步診斷是新冠肺炎。

武漢協和醫院呼吸內科主治醫師馬燕玲表示，付女士雖然沒有基礎病，但住院期間出現很多合併症。付女士住院期間在廁所不慎跌倒，院方擔憂她顱內出血，出現血管意外。後來因為下肢血栓使用一些抗凝藥，造成消化道出血，消化道出血恢復期間又出現合併的較嚴重細菌感染，可謂一波三折。

馬燕玲續指，高齡加上入院就出現持續高熱的情況下，醫院還給付女士家人發放了病危通知書。不過，由於醫院對併發症的判斷、識別和干預治療較早，加上院方組織了各系統專科會診，對付女士身體進行多學科的針對治療，同時在心理上積極疏導，付女士的情況慢慢好轉。這位患者的治癒，給醫院醫護團隊以及其他住院患者巨大的信心和鼓舞。

（綜合報道）