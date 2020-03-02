【新冠肺炎】累計收治330名病人　武漢礄口武體方艙醫院「休艙」

在新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）重災區武漢，為集中收治輕症患者，當地陸續開放多間方艙醫院作為臨時集中收治病人的區域。 新冠肺炎疫情防控出現好轉。日前，武漢市礄口武體方艙醫院「休艙」，將不再接收患者，成為武漢首座「休艙」的方艙醫院。

據武漢《長江日報》旗下長江網3月1日（周日）報道，當日下午，武漢市礄口武體方艙醫院34名康復的患者出院。他們將轉運到隔離點進行14天隔離後再回家。

報道稱，這是礄口武體方艙最後一批出院的患者，其他76名患者將進行轉診處理，轉診完畢後，礄口武體方艙醫院將進行「休艙」處理，不再接收患者。入駐礄口武體方艙醫院的山西救援隊醫護人員待命，救援物資和設備進行封存，原地待命。據悉，這是武漢市首家「休艙」的方艙醫院。

截至3月1日下午3時，礄口武體方艙醫院轉入病患數為0人，治癒出院數為34人，重症患者10人已經轉至湖北省第三人民醫院，輕症患者66人正在進行轉診，將轉至武漢市第一人民醫院，轉診工作持續至當日晚上10點左右。

從2月11日晚起，礄口武體方艙醫院開始收治患者，截至3月1日，累計收治病人數330人，累計重症轉診人數32人，累計治癒出院人數232人。