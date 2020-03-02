【新冠肺炎】內地除湖北以外新增確診病例僅6宗　連續4日呈個位數

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，國家衛健委周一（2日）公布數據，周日（1日）內地新增確診病例達202宗，是自1月23日以來最低。新增確診病例仍然以湖北為主，除湖北以外省份新增確診病例僅6宗。

內地除湖北以外新增確診病例自2月24日起呈現個位數，但26日湖北以外新增24宗，打破此前兩日維持的個位數記錄。不過，自2月27日至3月1日，湖北以外新增確診個案都維持在個位數，其中，2月29日更創下當日新增3宗的最低記錄。

圖為內地除湖北以外地區連續7日來的新增病例數目。（澎湃新聞）

此外，3月1日內地新增死亡病例42宗（全為湖北），累計報告確診病例超過8萬宗，當日新增治癒出院病例2837宗，解除醫學觀察的密切接觸者8154人，重症病例減少255宗。

截至3月1日24時，內地31個省份現有確診病例3萬2652宗（其中重症病例7110宗），累計治癒出院病例4萬4462宗，累計死亡病例2912宗，累計報告確診病例80026宗，現有疑似病例715宗。累計追蹤到密切接觸者66萬3240人，尚在醫學觀察的密切接觸者4萬6219人。

內地新增確診病例創下1月23日以來新低。（澎湃新聞）

其中，湖北新增確診病例196宗（武漢193宗），新增治癒出院病例2570宗（武漢1958宗），新增死亡病例42宗（武漢32宗），現有確診病例30543宗（武漢25903宗）。

（國家衛健委、澎湃新聞）