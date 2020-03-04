【新冠肺炎】貧困學生上網聽課難　工信部：鼓勵電訊商推特惠流量

﻿新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，內地不少中小學都實行網上聽課，不過對於居住在農村地區家庭貧困的學生，上網聽課亦面對網速慢、訊號弱、資費高等困難。 對此，工信部網站發布消息稱，工信部辦公廳日前發布《關於進一步做好新冠肺炎疫情防控期間寬帶網絡助教助學工作的通知》。

上述通知稱，鼓勵基礎電訊企業重點面向建檔貧困家庭學生推出特惠流量計劃等精準幫扶舉措，減輕困難學生用網資費壓力。

通知還表示，各地通訊管理局要組織基礎電訊企業持續加大寬頻網絡和4G/5G基站建設力度，不斷提升學校網絡頻寬條件，加快農村偏遠地區網絡覆蓋，着力解決網速慢、訊號弱等問題。

值得一提是，內地有多間大學日前向學生發放了流量補貼。例如，位於天津的南開大學向全校近3萬名本科生和研究生各發放100元（人民幣，下同）專項補助，用於補貼疫情期間網絡流量。西安工業大學設立疫情專項補助基金，為7千多名學生發放臨時補助近150萬元，包括上網費每人1至2百元，和對湖北籍貧困學生的專項生活補助1至2千元。

不少大學則直接發放免費手機流量，例如上海交通大學向每名學生發放40GB流量，吉林大學珠海學院發放每人20GB，西北農林科技大學發放每人60GB。

（中國青年報）