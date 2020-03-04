【新冠肺炎】武漢累計治愈出院病例首超現有確診病例

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情儲蓄，據湖北省衛健委消息，3月3日0至24時，湖北全省新增新冠肺炎確診病例115例，其中：武漢市114例、鄂州市1例，其他15個市州均為0例。無境外輸入性病例。全省新增病亡37例，其中：武漢市31例、黃岡市2例、咸寧市2例、黃石市1例、鄂州市1例，其他12個市州均為0例。 值得一提的是，目前，武漢市累計確診病例49540例，其中，治愈出院病例現在也已經達到了24890例，仍有22368例確診病例在接受治療，已經治愈出院數量首次超過仍在接受治療病例數量。

湖北全省新增出院2389例，其中：武漢市1859例、孝感市153例、荊州市71例、黃岡市63例、隨州市44例、鄂州市40例、黃石市31例、襄陽市27例、宜昌市25例、十堰市14例、荊門市14例、潛江市14例、咸寧市10例、仙桃市10例、恩施州7例、天門市7例、神農架林區0例。

3月1日，武漢客廳方艙醫院132人出院，是迄今為止武漢客廳方艙醫院最大規模出院。（中新社）

截至2020年3月3日24時，湖北省累計報告新冠肺炎確診病例67332例，其中：武漢市49540例、孝感市3518例、黃岡市2907例、荊州市1580例、鄂州市1392例、隨州市1307例、襄陽市1175例、黃石市1014例、宜昌市931例、荊門市928例、咸寧市836例、十堰市672例、仙桃市575例、天門市496例、恩施州252例、潛江市198例、神農架林區11例。

全省累計治癒出院38556例，其中：武漢市24890例、孝感市2713例、黃岡市2406例、荊州市1215例、襄陽市940例、隨州市937例、鄂州市880例、黃石市783例、咸寧市759例、荊門市664例、宜昌市608例、十堰市505例、仙桃市477例、天門市421例、恩施州205例、潛江市142例、神農架林區11例。

全省累計病亡2871例，其中：武漢市2282例、黃岡市121例、孝感市120例、鄂州市49例、荊州市48例、隨州市42例、荊門市39例、黃石市36例、襄陽市34例、宜昌市32例、仙桃市20例、天門市14例、咸寧市14例、潛江市9例、十堰市7例、恩施州4例、神農架林區0例。

武漢累計治愈出院病例首超現有確診病例。（人民日報微博）

目前仍在院治療23039例，其中：重症5095例、危重症1137例，均在定點醫療機構接受隔離治療。現有疑似病例340人，當日新增52人，當日排除145人，集中隔離340人。累計追蹤密切接觸者269379人，尚在接受醫學觀察25290人。