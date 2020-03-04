【新冠肺炎】新版診療方案：增加血清學檢查以確診和排除疑似病例

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，今日（4日）國家衛生健康委員會發布了最新版本的《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第七版）》。 相較於之前的新型冠狀病毒肺炎診療方案，此次新版本在確診病例和排除疑似病例中在原來診療方案的基礎上增加了血清學檢查一項。

3月1日，上海度微醫學檢驗所的技術人員在實驗室進行抗體檢測。日前，該醫檢所利用最新檢測技術——「疫」全查─IgM/IgG抗體聯合檢測，能在10分鐘快速獲得新冠病毒感染檢測結果。（中新社）

在第六版新冠肺炎診療方案中，對於疑似病例確診與排除僅需要病原學的證據（即核酸檢測與病毒基因測序），但是在新版的新冠肺炎診療方案增加了血清學證據，即如果疑似病例的血清學檢查新冠病毒特異性IgM抗體和IgG抗體陽性；血清新冠病毒特異IgG抗體由陰性轉為陽性或者恢復期比急性期4倍以上升高便可確診為新冠肺炎。

之所以有這樣的增加，是因為在實驗室檢查中發現，血清學檢查新冠病毒特異性IgM抗體多在發病3-5天後開始出現陽性，IgG抗體滴度在恢復期比急性期有4倍及以上增加。

而針對疑似病例的排除，也需要在連續兩次新冠病毒核酸檢測陰性（採樣時間至少間隔24小時）且發病7天後新冠病毒特異性抗體IgM和IgG仍為陰性，才可排除為疑似病例。

此外新版診療方案，將解除隔離標準改為出院標準，其中一項出院標準，增加痰、鼻咽樣本等呼吸道核酸檢測，必須連續兩次陰性， 採樣時間由至少間隔1天，改為至少間隔24小時。

新版診療方案亦提及，由於有少數出院患者，出現核酸檢測覆檢陽性的問題，出院患者應繼續14天的隔離管理和健康狀況監測，同時要佩戴口罩，有條件的居住在通風良好的單人房間，減少與家人的近距離密切接觸，避免外出活動。

（《澎湃新聞》）