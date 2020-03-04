【新冠肺炎】最新研究：病毒已突變　演化出2個亞型傳染力有差異

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，最新研究指該病毒近期已發生突變，並演化出了兩個亞型。

據《澎湃新聞》3月4日報道，中國科研團隊最新發現顯示：新冠病毒已於近期產生了149個突變點，並演化出了兩個亞型，分別是L亞型和S亞型。研究發現，在地域分布及人群中的比例，這兩個亞型表現出了很大測差異。其中S型是相對更古老的版本，而L亞型更具侵略性傳染力更強。以上研究來自中國科學院主辦的《國家科學評論》於3月3日發表的論文《關於SARS-CoV-2的起源和持續進化》。

最新研究指新冠病毒近期已發生突變，並演化出了兩個亞型。（新華社）

論文通訊作者為陸劍研究員（北京大學生命科學學院生物信息中心）、崔傑研究員（中國科學院上海巴斯德研究所）。論文通過對目前為止最大規模的103個新冠病毒全基因組分子進化分析，發現病毒株已發生了149個突變點，而且多數是近期產生的。該研究揭示：新冠病毒已經演化出L和S兩個亞型。其中101個屬於這兩個亞型。從佔比上看，L亞型更為普遍達到70%，S亞型佔30%。

最新研究指新冠病毒近期已發生突變，並演化出了兩個亞型。（網上圖片）

論文作者認為，根據新型冠狀病毒的演變方式推測，L亞型和S亞型的傳播能力、致病嚴重程度或許存在較大區別。

論文稱，兩個亞型的區別在於病毒RNA基因組的第28,144位點，L亞型是T鹼基（對應亮氨酸，Leu），S亞型是C鹼基（對應絲氨酸，Ser）。通過與其他冠狀病毒比較，作者發現S型新冠病毒與蝙蝠來源的冠狀病毒在進化樹上更接近，從而得出S型相對更古老的結論。

L亞型在武漢爆發的早期階段更為普遍，而L亞型的發生頻率在2020年1月初後有所下降。作者認為，人為干預可能對L亞型施加了更大的選擇性壓力，如果沒有這些干預，L亞型可能更具侵略性和擴散得更快速。另一方面，由於選擇壓力相對較弱，在進化上較老且攻擊性較小的S型可能在相對頻率上有所增加。值得注意的是，這103個樣本顯示，大部分患者只感染了L亞型或S亞型中的一個。