【新冠肺炎】河北義工6度向湖北運送物資　運完返鄉卻遭「勸返」

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續。一名在湖北仙桃市從事義務防疫工作的河北義工李金斗，疫情以來先後為石家莊市紅十字會、河北慈善聯合基金會等機構服務，從河北往返湖北，運輸支援疫區的消毒防護物資。 李金斗近日駕駛運送物資的貨車返回河北沙河市，當地卻表示依照規定需將她「勸返」。幾經協調未果，李金斗只好將車停在高速公路上的服務區，就此棲身3天2夜。

據成都商報報道，李金斗從1月30日開始，他加入到義工行列，幫助相關機構運輸防疫物資到湖北疫區。2月底，李金斗有些疲憊，便提前告知河北沙河市防疫部門，請求安排場所進行隔離。然而沙河市防疫部門根據該市的防疫規定，對李金斗作出勸返處理。

湖北有醫院為李金斗開具了證明，說明他負責運送物資，且一直主動隔離。（紅星新聞）

由於湖北疫區暫時沒有新任務，沙河政府又不批准其返回，他只好住在高速公路上的一個服務區，目前已3天2夜。對此，沙河市防控辦相關工作人員表示，李金斗情況特殊，「他從疫區回來，按規定是勸返，沒辦法，目前還在協調。」

據了解，此前運送物資的1個月期間，李金斗一直吃睡在車裏，儘量減少與人接觸，一直沒有回過家。2月29日，他聯繫村裏，表達回村接受隔離的想法。最終，沙河市防控辦按規定對李金斗進行了勸返。

河北慈善聯合基金會為李金斗開具的證明信。（紅星新聞）

李金斗認為，之前的1個月以來，他一直在河北和疫區之間往返運輸物資，河北從來沒有任何部門告訴他不能去、不能回，且他每回都向鄉政府匯報過，河北和湖北相關部門、車隊都為他辦理通行證，湖北每次亦會為他和貨車消毒。然而，他連續數日與沙河市防控辦等部門溝通，但始終未獲准回鄉。

周二（3日）晚上10時，李金斗表示，他仍然滯留在冀豫界服務區，其貯存的食物已吃完，服務區只提供開水，沒有食物，亦買不到東西。不過他今天下午跟一個路過的貨車司機所要了一點食物，包括麵線、水果等，「能夠再撐個兩三天」。

沙河市宣傳方面負責人周三（4日）表示，掌握相關輿情後，網信辦和防控辦及交通管理部門進行了溝通，了解事情來龍去脈，交通局表示正在調查核實。

（紅星新聞）