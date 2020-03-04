【新冠肺炎】外交部：妄稱新冠病毒是「中國病毒」極不負責任

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，有關病毒源頭、「零號病人」的說法仍眾說紛紜，個別傳媒稱病毒是「中國製造」，網上有「中國病毒」「武漢病毒」之說。 對此，中國外交部發言人趙立堅周三（4日）回應稱，稱新冠病毒是「中國病毒」極不負責任，對此堅決反對。

重慶工廠在進出口處安裝自動噴霧消毒門，復工的工作人員在離開工作區前進行消毒作業。（新華社）

趙立堅強調，目前病毒溯源工作仍在進行中，尚無定論。世界衛生組織多次表示，新冠病毒是全球現象，源頭尚不確定，此時應關注如何應對遏制病毒，應避免地域的污名化語言。世衛組織將新冠病毒命名為「COVID-19」的原因，就是該名稱不同任何地區和國家相聯繫。他並引述中國權威呼吸病專家、中國工程院鐘南山院士的話表示，疫情首先出現在中國，但不一定發源在中國。

此外，趙立堅指出，要共同反對「信息病毒」「政治病毒」。個別傳媒在沒有任何事實依據的情況下，妄稱新冠病毒是「中國病毒」，企圖讓中國背上製造疫情災害的黑鍋，完全是別有用心。

他重申，新冠肺炎疫情是世界各國面臨的共同挑戰，國際社會同心協力、攜手應對才是人間正道，共同抵制謠言偏見是應有之義。疫情面前，需要的是科學、理性、合作，用科學戰勝愚味，用合作抵制偏見。

（澎湃新聞）