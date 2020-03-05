國開行前董事長胡懷邦涉賄被訴　曾涉甘肅原書記王三運貪腐案

中共在金融領域的反腐持續。日前，中國國家開發銀行原黨委書記、董事長胡懷邦被提起公訴。

據中國最高人民檢察院3月4日消息，胡懷邦涉嫌受賄一案調查終結，經最高檢指定，由河北省承德市人民檢察院審查起訴。近日，承德市人民檢察院已向承德市中級人民法院提起公訴。

檢察機關指控稱，胡懷邦利用擔任中國交通銀行黨委書記、董事長、國家開發銀行黨委書記、董事長等職務上的便利，為他人謀取利益，或者利用本人職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

胡懷邦（中）在中國金融系統頗有來頭，其落馬細節備受外界關注。（中國雲南師範大學官網）

胡懷邦是中國金融領域的「老人」，歷經學者、官員、國有銀行「一把手」三重角色轉換，曾在央行、原中國銀監會、中投公司、交行、國開行等重要單位任職。胡懷邦2013年4月任中國國開行黨委書記、董事長，至2018年9月卸任。

在卸任中國國開行董事長僅14天后，胡懷邦的名字，出現在甘肅省委原書記王三運受賄案中。

當晚央視播放的新聞畫面顯示，在「收受中國華信能源有限公司董事會主席葉簡明賄賂的證據」中，第一項為：王三運通過時任交通銀行董事長的胡懷邦，為上海華信公司入股海南銀行提供幫助的證據；第二項為：王三運通過國家開發銀行董事長鬍懷邦，為海南華信公司獲得48億美元綜合授信額度提供幫助。

另據內媒《中國新聞週刊》報道，2012年9月，中國銀監會批覆同意海南新組建一家商業銀行，正是王三運通過時任交通銀行董事長的胡懷邦，為中國華信下屬公司上海華信入股海南銀行提供幫助。

2019年7月31日，胡懷邦被查。2020年1月11日，胡懷邦被開除黨籍，收繳其違紀違法所得。2月13日，中國最高檢以涉嫌受賄罪對胡懷邦作出逮捕決定。