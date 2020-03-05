【新冠肺炎】出院後復發復陽　武漢全市方艙醫院暫停患者出院

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，重災區湖北省武漢市的江岸方艙醫院日前發布通知，指根據市防疫指揮部最新通報，近期出院患者中復發者較多，導致患者要重新入院治療。為了減少病情復發，院方研究決定，即日起對所有在艙擬出院病友抽血加做病毒抗體檢查。 有內地傳媒更引述另一間方艙醫院漢陽國博方艙醫院的負責人透露，目前已經接到通知，將會暫停辦理病人出院手續。

方艙醫院主要收治輕症患者。（新華社）

據江岸方艙醫院的負責人指，武漢市防疫指揮部已下發通知，由於有患者出院後出現病毒檢測「復陽」的情況，為做到徹底治癒，會為出院患者加做病毒抗體檢查。負責人又稱，新檢查當天晚上就能有結果。

事實上，針對部分患者的「復陽」問題，國家衛健委已有最新的第七版診療方案方調整出院後注意事項，「應繼續進行14天自我健康狀況監測」被改為「應繼續進行14天的隔離管理和健康狀況監測」。

武漢全市方艙醫院都暫停患者出院。

另據《界面新聞》引述漢陽國博方艙醫院的負責人指，武漢市疫情指揮部已向武漢市所有方艙醫院下發通知，暫停辦理病人出院手續。負責人表示，此前判斷患者是否可以出院，需要滿足連續至少7天體溫正常、病毒檢測兩次呈陰性反應、肺部的電腦斷層掃瞄報告對比有明顯的改善，以及改善血氧飽和度達到95%以上。

有其他方艙醫院的負責人亦證實已收到通知暫停患者出院，但強調持續時間不會太久。

（澎湃新聞）