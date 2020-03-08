【泉州欣佳酒店倒塌】至少釀10死仍有22人被困　房主已被警方控制

3月7日晚上7時左右，福建泉州鯉城區南環路的欣佳酒店突然倒塌，而該酒店事前已被作為新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）醫學觀察點，用以集中隔離觀察從省外來當地人士。 官方8日下午召開發布會，通報此次事故的基本情況。通報指出3月7日晚上7點05分，鯉城區常泰街道南環路欣佳酒店發生樓體坍塌。經初步摸排，事發時大樓內受困人員71人（不含自行逃生9人）。另據應急管理部消息，截至3月8日下午4時，已救出48人，其中10人死亡，另外38人送醫治療，目前仍有23人待現場搜救。 當地住建部門指出，事故是房屋改建作業時發生。警方則指，涉事樓房業主65歲的楊某某目前已被傳喚到案並控制。

福建泉州市應急救援工作領導小組今天（8日）召開記者會，通報事故基本情況。（泉州晚報）

泉州市鯉城區住建局指出，事發樓房佔地5畝，建築面積約7000平方米，共有7層，屬於鋼結構房屋，經查是2013年開始建設，2018年改造為欣佳酒店，並於當年6月開業，酒店有各類客房66間。該建築一樓共有6間，其中兩間原為超市。今年春節前，房屋業主將一樓出租的超市收回重新改裝。3月7日晚上7時，房主接到現場施工人員電話稱，正在作業的一樓房屋一根柱子發生變形。數分鐘後，樓體整體坍塌。至於該樓房坍塌是因為裝修還是原來結構問題，還需進一步甄別。

發生倒塌事故的現場。（微博）

早前報道，目擊者吳先生介紹，其住所露台對面就是這間酒店，事發時，他正在家中吃飯，突然聽到一聲巨響，還以為是爆炸，跑到露台看發現對面的整幢倒塌了，印象中這幢酒店大約五層樓高。另外，附近商家回憶酒店坍塌瞬間稱，「全是灰塵跑出來，看不到樓頂」。

事故發生後，當地政府組織搜救，調動消防和醫院等參加救治，並出動170輛消防車、20輛救護車、9隻搜救犬、853名指戰員，現場醫療搶救組共750多人。3月8日凌晨0時16分，一名嬰兒被救出，據知是截至目前被救出的年齡最小者。

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應急管理部表示，要求當地對坍塌建築進行全面摸排，盡快核清被困人數，全力搜救，盡最大努力減少傷亡；嚴格現場管控，落實疫情防控措施，同時進行安全檢查，嚴防二次坍塌和次生事故。督促地方盡快查明事故原因，嚴肅問責，嚴防類似事故。督促各地全面排查各類安全隱患，舉一反三，展開整治。應急管理部派出的工作組和救援專家趕往現場指導幫助地方開展處置工作。

至於事故原因，有內地網民在微信群組透露，涉事酒店的一樓和二樓被改造為汽車展銷及服務店，在裝修中敲掉承重牆，致整幢樓倒塌，不過消息未得到官方證實。另有酒店附近小區居民表示，家人在事發日上午騎車經過酒店時，注意到在裝修，「有工人在，還有一些建築材料。」同樓的汽車店工作人員亦稱，事發期間在裝修。

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而根據內媒《新京報》報道，一名曾在酒店樓下做生意的商戶表示，倒塌酒店所在大廈至少有7層，寬約120米，地板是用水泥建造。有一名參與救援人士分析，涉事樓房為鋼結構，倒塌或與超出承重負荷有關。

有民眾指出，酒店前身的建築設計，1樓為汽車維修、商舖，2至6樓為足浴店和欣佳酒店，7樓為員工宿舍，「2017年之前，每一層都是一個開闊的大廳。樓上要開欣佳酒店，2017年開始拉來水泥和磚，把寬敞的大廳砌牆，隔成了一個一個的小房間，2018年酒店開始營業。」酒店在裝修期間，就曾引發同樓商戶對承重能力的擔憂。

此外，國家衛健委調派兩批國家級醫療衛生應急專家組共18人，支援當地開展傷員救治等衛生應急處置。第一批7日晚從福州、廈門就近派出，由福建的重症醫學、創傷骨科、心理干預、院感防控等多專業14名專家組成。第二批8日早上從廣州出發，由中山大學附屬第一醫院重症醫學、神經外科、創傷骨科、胸外科專業4名專家組成。

（綜合報道）