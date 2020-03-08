【新冠肺炎】全國婦聯：已籌措2.1億元物資及資金　馳援一線醫護

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續。國務院聯防聯控機制今天（8日）下午3時舉辦記者會，介紹關心關愛疫情防控一線人員有關情況。

本次記者會由國家衛健委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒主持，嘉賓包括衛健委人事司副司長段勇，衛健委疾控局一級巡視員賀青華，衛健委醫政醫管局監察專員郭燕紅，全國婦聯宣傳部部長劉亞玫，全國婦聯權益部副部長李岳陽，北京大學第三醫院產科主任、主任醫師趙揚玉。

全國婦聯宣傳部部長劉亞玫。（01直播）

全國婦聯：已籌措2.1億元物資及資金 馳援一線醫護

劉亞玫表示，為了免除一線醫務人員的後顧之憂，婦聯發揮自己的組織優勢，動員各地婦聯都行動起來，為這些醫務人員的家庭提供貼心的服務。現在各省區市婦聯都已經發動起來了，有的省婦聯開展了一些行動，比如「您家的菜我來送、您家的活兒我來幹」。有的省婦聯是給這些家庭送去了「暖心包、暖心菜、暖心課、暖心話」。有的省婦聯提供了「四無憂」服務：把新鮮疏菜送到家，讓他們食無憂；把心理指導送到家，讓他們心無憂；把家庭教育送到家，讓他們子無憂；把家政服務送到家，讓他們勞無憂。

在關心關愛家庭的同時，特別關注到一線女醫務人員的所急所需。1月30日，婦聯專門發出慰問信，慰問關心一線的女醫務人員。同時，動員社會力量緊急籌措了2.1億元人民幣物資和資金馳援一線醫務人員。

在這中間，特別關注到女性醫務人員所急所需，緊急籌集了衛生巾、安全褲等生理生活用品馳援送到她們手上。婦聯還協調推動把女性生理衛生用品納入到防疫保障用品清單，幫她們解決實際困難。此外，有的省婦聯特別細心，想到湖北省天氣比較陰冷，衣服也不容易乾，就專門籌集了紫外線消毒乾衣盒，內衣內褲放在裏面幾個小時就消毒，馬上乾燥。

衛健委醫政醫管局監察專員郭燕紅。（01直播）

郭燕紅表示，醫療隊員、醫務人員日夜奮戰在抗擊疫情和救治患者的第一線，他們工作負荷重，感染風險高，心理壓力大。針對他們的修整問題，衛健委已作出一系列安排。對於醫療隊的輪換修整採取了多種方式，一是整建制修整輪替，通過安排接續醫療隊來接替部份醫療隊的工作，使她們能夠整建制的輪替休整。目前衛健委已經安排了在武漢的56支醫療隊和黃岡的2支醫療隊進行輪休。

二是對重症救治醫療隊，為了保證救治工作的連續性和有效性，不便於整建制輪休，衛健委採取增加醫療隊人員的辦法，使得新增加進去的醫務人員與原來的醫療隊能夠共同編組，新老搭配，延長排班節奏，縮短每個班次的工作時間，讓大家能夠有充裕的時間進行休息。三是結合實際情況，採取更為靈活的排班方式，按照勞逸結合的原則，延長休息時間，保證醫療隊員有充沛的精力投入到患者的救治工作當中。

針對感染風險高，衛健委也做了大量工作。在武漢，還有一支專門負責感染控制的專家團隊，他們有一項工作就是在每一支醫療隊進入到工作崗位之前，專門對他們進行感染控制和防護工作培訓，使他們能夠做好防護，避免感染，最大限度降低感染風險。目前為止，4.2萬醫療隊無1人感染。針對心理壓力大，衛健委還增派了300多位心理專業醫務人員，能夠既為患者提供心理服務，同時也為醫療隊員疏解心理壓力。

當前全力以赴救治患者的生命，盡最大努力提高治癒率，仍然是當務之急和重中之重，所以醫療隊的力量一定要全力以赴開展患者救治工作，發揮好高水平的醫療團隊在重症救治、方案優化和病例會診等方面的作用，儘可能提高治癒率、最大限度挽救患者生命。

衛健委人事司副司長段勇。（01直播）

衛健委：一線醫護輪休和隔離期間 工資津貼照常發放

段勇表示，最近，陝西安康中心醫院違規發放臨時性工作補助，已引起衛健委高度關注，也高度重視，責成陝西衛生健康委迅速查明情況，嚴肅問責，嚴肅追責。陝西省迅速行動，調查核實了相關情況，對相關人員也進行了處理，處理的結果也上報衛健委。為了避免此類事情的再次發生，同時也為了便於各地各部門掌握政策，在執行政策中不走樣，衛健委現在正會同人社部、財政部，在人社部2016年4號文的基礎上，對相關政策進一步完善。

主要從兩個方面入手。一是進一步明確一線醫務人員的範圍。一線醫務人員範圍的確定以是否直接接觸疑似患者、確診患者為依據，以實際參加現場處置、患者救助的工作情況為依據。臨時性工作補助，根據一線醫務人員承受風險的不同，補貼標準分為兩檔。二是衛健委將嚴格執行政策中的審核監督，要嚴格登記審核公示等相關程序，加大監督力度，對於違規發放、虛報冒領的，要依法依規嚴肅處理。

關於一線醫務人員在輪休和隔離期間，按照人社部2020年9號文的精神，這些人員都按照出勤來對待，他們原來正常發放的基本工資、崗位津貼（衛生防疫津貼）、績效工資，都繼續正常發放。

全國婦聯權益部副部長李岳陽。（01直播）

李岳陽表示，疫情發生之後，有一些婦女因為疫情出現了焦慮、恐慌等一些不良情緒。同時，那些在一線奮戰的醫務人員、社區工作人員，她們由於工作壓力非常大，工作強度也很大，她們的心理也是急需疏導。因此，全國婦聯提出，要在原來已有的維權熱線中再增設一個心理服務的功能，地方各級婦聯和心理專業機構合作，邀請心理諮詢師接聽熱線。針對一線的醫務人員，有一些地方的婦聯還邀請專家為醫院和社區的工作人員做心理危機干預的團體輔導。

婦聯參與復工復產主要是在各級中共黨委的領導下，幫助支持婦女生產和就業。主要有幾個措施：一是網上培訓。全國婦聯圍繞農業生產，為農村婦女推出了種植、養殖、手工、家政，大概400多個網絡課堂。二是網絡銷售。婦聯組織動員了一些網紅，讓他們幫助那些因為疫情滯銷的農產品的農民賣貨，有的地方婦聯主席她們還親自當網紅幫助帶貨，比如杭州市婦聯，她們在電商平台上開設了一個公益直播間，在疫情期間幫農民賣貨，開場剛半個小時就賣了5萬斤椪柑。

三是針對城鎮婦女的網上招聘。有一些地方婦聯聯合當地的人社部門在網上召開招聘會，一方面幫助婦女就業，同時也幫助企業招人。最後是動員生產，全國婦聯通過表彰一些在防疫過程中參與抗疫用品生產的優秀女企業家，通過表彰她們來帶動其他的女企業家一起參與防護用品的生產，為防疫做出貢獻。

現場記者提問。（01直播）

衛健委：各地支援湖北醫療隊 女性醫護佔2/3

郭燕紅表示，從除夕之夜第一批醫療隊到達武漢，到目前為止，全國已經有346支醫療隊抵達武漢和湖北，與當地的醫務人員一起並肩作戰，全力開展醫療救治工作，有效提高治癒率，降低病亡率。醫療隊有3個特點：

一是規模大，力量強。到現在為止，衛健委派到武漢和湖北的醫療隊已經達到了4.26萬人，其中重症專業的醫務人員達到1.9萬人，是其中的一支重要力量。此外，醫療隊還包括呼吸、感染、心內、腎內，包括心理等方面的醫務人員。衛健委這次派出了院士團隊，還有全國各學科的學科帶頭人，共同組成團隊，對危重患者、疑難患者的救治工作開展會診，指導救治，進行巡診，充分發揮專家的技術優勢。

二是效率高，到位快。從醫療機構接到指令到醫療隊組建完成，一般不超過2個小時。從醫療隊集結到抵達武漢，一般不超過24小時。隨着方艙醫院的建設和重症病房的不斷拓展，在方艙醫院建成交付使用到物資的準備，於此同時衛健委派出醫療隊，實現醫院建成、物資到位、人員到崗和收治患者幾個方面共同到位，在ICU的修建改造和物資的調整過程中，提前準備好重症的醫務人員和專家團隊，使得床位到位、醫務人員到位與收治病人三同步，最大化為患者救治爭取時間。

三是成建制組成團隊，發揮團隊優勢。衛健委從委屬委管醫院和部份省級高水平醫院成建制組成醫療隊接管重症病區和重症病房、接管方艙醫院，很快投入工作，進一步提高醫療質量，發揮團隊力量。在4.2萬醫務人員當中，女性醫務人員有2.8萬人，佔到了整個醫務人員醫療隊的2/3，應當說「巾幗不讓鬚眉」，他們在患者的救治當中發揮了非常重要的作用。特別是以李蘭娟女士、喬傑院士為代表的一大批優秀女性工作者。

現場記者提問。（01直播）

賀青華介紹流行病學調查工作：流調人員開展流行病學調查，要面對病人，進行面對面的交流，了解他們最近14天都去過哪，坐過甚麼交通工具，接觸過甚麼人，家人、朋友、同學、同事、工友，接觸過甚麼人，要進行詳細的記錄詢問，如果當發生聚集性疫情或者社區暴發疫情時，流調人員還要進入到每個家庭、每個社區進行詳細的調查，摸清每一個患者的活動軌迹，追蹤到所有的密切接觸者，並採取14天的隔離醫學觀察。

到3月7日，全國累計追蹤到的密切接觸者是674038人，這項工作就是盡最大的可能把傳染源進行隔離，為防止疫情擴散築起了一道專業的防線。

流調人員面對的是病人，檢驗檢測人員則要面對病毒，開展病原檢測。每一份送來的樣本都有可能存在活的病毒。檢測人員進行樣本檢測，為臨床診療贏得時間。這次疫情波及面廣，不少地方發生過疫情，對發生過疫情的場所、環境，還有一支專業的環境消殺隊伍，對每一個疫點、每一個場所、每一個環境，按照專業的方法進行消毒作業，消滅病毒，還老百姓一個清潔、乾淨、放心的工作和生活場所。除此之外，還有一支專業的心理援助隊伍在24小時在線為公眾提供心理服務。

現場畫面。（01直播）

段勇表示，疫情發生以來，中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組印發通知，從薪酬待遇、工傷認定、職稱評聘、生活保障、輪休休整、心理調適、人文關懷等10個方面出台了10項措施。文件出台以後，各地積極響應，把10項措施加以落實。比如，出台文件，合理安排一線醫務人員輪休、補休、調休，使一線醫務人員得到適時的休整。加強物資保障，特別是將醫用防護物品的分配納入到督導檢查的重點內容等等，涉及到10項措施的方方面面。

截止到目前為止，全國已有20多個省出台了具體的落實措施的相關文件。下一步，將繼續推動各地把10項措施落實落細，也將積極推動各地建立保護關心愛護醫務人員的長效機制，營造尊醫重衛的良好氛圍。

主持人介紹疫情。（01直播）

主持人介紹疫情。3月7日0時—24時，各省（區、市）和新疆生產建設兵團報告：新增確診病例44例；新增死亡病例27例，全部為湖北病例；新增疑似病例84例。當日新增治癒出院病例1661例，解除醫學觀察的密切接觸者4021人，重症病例減少225例。

截至3月7日24時，據各省（區、市）和新疆生產建設兵團報告：現有確診病例20533例，其中重症病例5264例；累計治癒出院病例57065例，累計死亡病例3097例，累計報告確診病例80695例，現有疑似病例458例。累計追蹤到密切接觸者674038人，尚在醫學觀察的密切接觸者23074人。

湖北新增確診病例41例，全部為武漢病例；新增治癒出院病例1543例，其中武漢1259例；新增死亡病例27例，其中武漢21例；現有確診病例19710例，其中武漢17772例，這裏面重症病例5140例，其中武漢4850例。累計治癒出院病例45011例，其中武漢29770例；累計死亡病例2986例，其中武漢2370例；累計確診病例67707例，其中武漢49912例。新增疑似病例42例，全部為武漢病例；現有疑似病例295例，其中武漢258例。

3月7日0時—24時，新增報告境外輸入確診病例3例，其中北京2例，甘肅1例。截至3月7日24時，累計報告境外輸入確診病例63例。

除湖北以外，其他省份新增確診病例3例，均為境外輸入病例，首次無本土新增確診病例。新增疑似病例42例，無新增死亡病例，重症病例減少6例。湖北除武漢以外所有地市連續3日無新增確診病例，武漢當日新增確診病例降至50例以下。以上提示當前防控措施科學有效，疫情防控形勢持續向好。隨着國際疫情形勢發展，輸入中國病例不斷出現，疫情防控仍然面臨不小的風險和壓力。