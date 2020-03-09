【泉州欣佳酒店倒塌】建築師分析肇因：改建超出鋼架結構承重能力

3月7日晚上7時左右，福建泉州鯉城區南環路的欣佳酒店突然倒塌，而該酒店事前已被作為新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）醫學觀察點，用以集中隔離觀察從省外來當地人士。事故發生已超過24小時，截至8日下午4時36分，已確認10人遇難，仍有22人被困。 事發後，欣佳酒店所採用鋼架結構的安全性受到關注。對此，有建築師分析認為，鋼架結構的抗壓性差，而涉事酒店開業前曾使用混凝土澆築樓板，這樣的改建行為超出鋼架結構的承重範圍，不符合力學規律，釀成事故。

泉州市鯉城區住建局局長張翼表示，事發前，涉事建築房主曾接到現場施工人員電話，稱在進行作業的一樓房屋的一根柱子變形。三四分鐘後，樓體整體坍塌。

另外，曾在涉事樓房經營汽車生意的商戶稱，欣佳酒店開業前，樓裏只有鋼架，大部份都是空的，二層到七層都為中空結構，從二層抬頭可以直接看到七層底部。2017年欣佳酒店裝修時，用混凝土澆築三、四、五、六層的地板，並砌牆隔出酒店房間。「當時沒在一樓做任何加固，一樓的五六塊玻璃受到擠壓都爆了。」該商戶為此與房主交涉未果，房主繼續對樓體改造裝修，其擔心危險而搬離。

這名商戶提供的樓內圖片顯示，整幢樓主要由白色鋼管支撐。其介紹，此前建築一層沒有實牆，全是玻璃門窗，「有幾根柱子看起來是混凝土的，其實是鋼管外包了木板。」

華南理工大學建築學院教師、建築師宋剛表示，鋼架結構房屋是指以鋼作為建築承重樑柱的住宅建築，與使用混凝土相比會輕很多，有建築方便、節省人力等優點，並且可以應用到高層建築。

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不過，鋼架結構也有抗壓性差等固有缺陷。宋剛認為，涉事樓房早年二樓至六樓搭建過鋼架後，為全空狀態，2017年欣佳酒店再用混凝土澆築三樓至六樓的樓體，鋼架結構遭到破壞，開始變形。另外，事發前涉事房屋一樓又在裝修，使用混凝土澆築樓板，觸碰到了原本脆弱的鋼結構，超出其承重範圍，不符合力學規律，最終釀成事故。

（新京報）