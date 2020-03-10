遼寧甲型肝炎處於高度散發狀態　當局呼籲沿海居民採取預防措施

近期，遼寧省的大連市、丹東市相繼出現甲型肝炎發病報告，引起民眾關注。遼寧省疾病預防控制中心周二（10日）通報稱，遼寧甲型病毒性肝炎目前處於高度散發狀態，特別是沿海地區居民，進行必要預防措施可有效避免感染。

網傳企業發布的甲型肝炎疫情通知。（微博）

據國家衛健委傳染病專業標準委員會委員、遼寧省疾控中心副主任姚文清介紹，根據歷年疫情報告數據，每3至5年甲肝疫情出現一個流行的小高峰，2019年中國甲肝疫情呈現上升態勢，遼寧有一定程度的上升。2020年初，遼寧疫情較2019年繼續呈現升高態勢，並集中在一些沿海縣區。

此前在2月28日，大連疾控中心就曾發布「甲肝進入高發季節」的提醒消息稱，甲型肝炎不屬於新發傳染病，中國列為乙類傳染病，其傳染源、傳播途徑已經非常清楚，抗原性穩定，僅有一個血清型，且有疫苗可以有效預防，屬於急性自限性疾病，可防可控。

而截至2月底，遼寧未報告甲肝突發公共衛生事件，資料分析病例之間無明顯流行病學關聯，說明目前甲肝發病仍呈散發狀態。

3月10日，遼寧省疾病預防控制中心通報該省甲型病毒性肝炎有關情況。（中新網）

據了解，甲型肝炎以肝臟炎症病變為主的急性腸道傳染病。甲肝主要是通過糞、口途徑傳播，多經水、食物、日常接觸等方式傳播。遼寧有近半數沿海城市，居民素有生食或半生食海產品的習慣，不良飲食習慣成為甲肝發病的主要原因。

在預防方面，姚文清稱，接種甲肝疫苗是預防的有效措施。更重要的是改變不良飲食習慣，杜絕生吃、半生吃以及醃制後直接食用海、水產品。此外，要注意個人衛生，飯前便後要洗手。

（綜合報道）