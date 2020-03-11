【新冠肺炎】武漢一方艙休艙後工人不獲集中隔離　被要求直接回家

﻿新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續好轉，重災區湖北省武漢市最後一間方艙醫院武昌方艙醫院於周二（10日）下午休艙。至此，武漢全市實際投入使用的15間方艙醫院全部休艙。 不過，武漢漢陽體校方艙醫院內從事安保、清潔等工作的工人卻在休艙後遇上難題：原本他們應與政府及別間方艙醫院招募的工人一樣先隔離14日，他們卻收到通知要求馬上回家，而所住小區又不准他們進入；外地義工則是連住酒店也備受刁難。

武昌方艙醫院近日不斷都有患者出艙。（中新社）

據內媒報道，受影響的工人大約50人，此前多在武漢漢陽體校方艙醫院服務，其中不少是武漢人，至於外地工人由於不能馬上離開武漢，大多在休艙後找到了其他工作。

其中一名姓王女士表示，3月8日漢陽體校方艙醫院休艙後，他們送走了最後一批病人，招聘他們的中介公司就直接發給他們一張證明，上面寫有「××參加武漢市疫情防控工作，現工作已暫時結束，需回所住小區，請予以支持。」並蓋着武漢市漢陽區新型肺炎防控指揮部辦公室的公章。

王女士認為，其在方艙醫院工作的日子，每天和病毒面對面，存在感染風險，直接回小區，是對家人和小區住戶不負責任的行為。且據她了解，其他方艙醫院的工人在休艙後會隔離14日，每日還有一定的生活補貼。她和同事也曾向方艙醫院中防控指揮部工作人員溝通過隔離事宜，但對方要他們向中介公司溝通此事。

被小區拒入無處可去

王女士與中介公司溝通後，得到的最新答覆是，他們24號起就未再進艙，這段期間算作自我隔離。但王女士表示，即使沒有進艙，他們也一直在污染區工作。雖然尋求中介公司、市長熱線等途徑詢問解決辦法，但事情仍然沒有起色，令王女士難過表示：「感覺各個部門都在踢皮球，四處推諉，真的讓人難以接受。」

另一名張姓工人說，24號以後，他沒有再進艙，但要在艙外負責引導治癒患者出院、在污染區清潔垃圾、清洗廁所等，該院休艙前一天（3月7日），他還協助最後一批陽性患者轉院，這期間即使沒進艙也有感染風險，不能算入14天隔離期。迫於無奈，張先生嘗試送一起工作的另2名工人回到他們所住小區，但小區明確拒絕他們進入。

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外地工人被要求搬離酒店

此外，住在酒店的外地工人則表示，中介公司要求他們馬上搬離酒店，「現在走有車送，明天走沒車送，還會被趕，警察和城管都會來趕人。」

據了解，其他方艙醫院關艙後，政府直接招募的工人會隔離14日，有的可能還需進行核酸和電腦斷層掃瞄（CT）檢測。一些代理商招募的工人，則直接在所住酒店隔離14日，隔離期間有每日300元人民幣生活補貼。

武漢市漢陽區新型肺炎防控指揮部宣傳人員則表示，已經向領導匯報此事，因為這些工人不是政府直接招聘，而是通過中介公司招聘，所以他們只能向公司協商解決隔離事宜。

（生命時報）