【新冠肺炎】與古特雷斯通電話　習近平：將慎終如始加強疫情防控

國家主席習近平周四（12日）晚與應約同聯合國秘書長古特雷斯通電話，習近平表示經過艱苦努力，中國國內已呈現疫情防控形勢持續向好、生產生活秩序加快恢復的態勢，「下一步，我們將慎終如始加強疫情防控，繼續抓緊抓實抓細，同時抓緊推進經濟社會發展各項工作。」習近平又指，中國人民一定能夠戰勝這場疫情，也一定能夠實現預定的經濟社會發展目標，「我對此充滿信心。」

習近平強調，中國人民的艱苦努力為世界各國防控疫情爭取了寶貴時間，作出了重要貢獻。習近平表示，這段時間，疫情在多國多點發生，形勢令人擔憂，「國際社會應當加緊行動起來，有效開展聯防聯控國際合作，凝聚起戰勝疫情的強大合力。」習近平指出，中方願同有關國家分享防控經驗，展開藥物和疫苗聯合研發，並正在向出現疫情擴散的一些國家提供力所能及的援助。中國亦支持聯合國、世衛組織動員國際社會加強政策協調，加大資源投入，特別是幫助公共衛生體系薄弱的發展中國家做好防範和應對準備。

中國近期不斷有向疫情嚴重的國家捐贈醫療物資。（微博）

習近平提到，新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情的發生，再次表明人類是一個休戚與共的命運共同體，「在經濟全球化時代，這樣的重大突發事件不會是最後一次，各種傳統安全和非傳統安全問題還會不斷帶來新的考驗。」習近平稱，國際社會必須樹立人類命運共同體意識，守望相助，攜手應對風險挑戰，共建美好地球家園，「今年是聯合國成立75周年，我們支持國際社會以此為契機，重申對多邊主義承諾，加強和完善以聯合國為核心的全球治理體系。中方將繼續支持聯合國工作。」

古特雷斯則表示，對中國的確診病例肺炎病例大幅減少感到十分高興並祝賀，「我相信，憑借堅定的決心和強大的韌性，中國不僅將很快戰勝疫情，而且還將很快恢復經濟秩序，這不僅有利於中國人民利益，也將為世界作出重要貢獻。」古特雷斯稱，聯合國感謝中方為當前處境困難的國家抗擊疫情提供援助，讚賞中國同發展中國家分享疫情防控經驗，並提供醫療物資和疫苗醫藥等寶貴援助。古特雷斯在最後指，中國的支持對多邊主義至關重要，聯合國希望繼續深化同中國在氣候變化、可持續發展等各領域合作，期待中國在國際事務中發揮重要領導力。

（綜合報道）