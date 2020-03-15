【新冠肺炎】14日內地新增確診20例：境外輸入16例，武漢4例

內地新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情趨緩，此前，內地官方宣布內地已渡過疫情流行高峰，不過目前疫情在全球的蔓延又給內地的疫情防控帶來考驗。根據國家衛健委數據顯示，昨日（14日）內地31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例20例（湖北4例），新增死亡病例10例（湖北10例），新增疑似病例39例。在新增死亡病例呈下降趨勢之時，新增確診病例與疑似病例反彈，尤其需要注意的是，新增確診病例20例中有16例是境外輸入。

內地新冠肺炎疫情趨緩，在3月13日，山西省最後一例新冠肺炎患者治癒出院。（中新社）

數據顯示，截至3月14日24時，內地現有確診病例10,734例（其中重症病例3,226例），累計治癒出院病例66,911例，累計死亡病例3,199例，累計報告確診病例80,844例，現有疑似病例113例。

而湖北新增的4例確診病例也都是在武漢，3月14日湖北新增治癒出院病例1,335例（武漢1181例），新增死亡病例10例（武漢10例），現有確診病例10,431例（武漢9,911例），其中重症病例3,163例（武漢3,058例）。新增疑似病例1例（武漢1例），現有疑似病例18例（武漢15例）

3月14日，內地新增報告境外輸入確診病例16例（北京5例，浙江4例，上海3例，甘肅3例，廣東1例），截至當日24時，累計報告境外輸入確診病例111例。

內地境外疫情兇猛，美國確診數字近日大幅上升。（AP）

由於內地境外疫情兇猛，截至歐洲中部時間3月14日上午10時，內地境外新冠肺炎確診病例較前一日增加9,751例，達到61,518例。不僅意大利、伊朗等國疫情嚴重，美國、西班牙也相繼宣布進入國家緊急狀態。疫情在全球的蔓延也給內地的疫情防控帶來壓力，使得內地每日新增確診病例也開始出現反彈。

從近幾日的內地每日新增確診病例來看，自3月12日，內地31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增確診將至個位數8例之時，這一數據連續兩日出現反彈（3月13日新增確診11例；3月14日新增確診20例），反彈的主因不是湖北新增確診而是境外輸入確診病例增加（3月11日新增15例，境外輸入6例；3月12日，新增8例，境外輸入3例；3月13日新增確診11例，境外輸入7例；3月14日的新增確診病例20例，境外輸入16例）。

內地境內新增確診遞減與境外輸入新增遞增，使得當前內地疫情防控的形勢要更加注意全球疫情給內地帶來的滲透效用。而據內地網絡上的消息顯示，目前由於內地境外疫情在持續蔓延，旅居外地的華人出現回國潮，北京首都機場出現大量乘客貨物與各省接機人員。

不過，中共高層此前就已有關注，3月6日，國務院總理李克強考察全球最繁忙的航空港之一的北京首都國際機場，稱首都國際機場是中國「國門」，要採取有效安全防控措施，分區分級分類健康檢測，保證人員往來有序安全。