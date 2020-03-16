【新冠肺炎】秘魯作家略薩指中國隱瞞疫情　中方批言論極端不負責

當地時間3月15日，曾獲頒2010年諾貝爾文學獎的秘魯作家巴爾加斯·略薩（Mario Vargas Llosa）在西班牙《國家報》（El Pais）發表文章，稱如果中國一開始沒有採取隱瞞的做法，新冠肺炎疫情本不會如此嚴重。

秘魯3月15日宣布全國進入緊急狀態，並關閉該國所有邊境。（Reuters）

對此，中國外交部發言人耿爽在今天（16日）的例行記者會回應稱，略薩有關言論極端不負責任，中方表示堅決反對。新冠肺炎疫情發生以後，中方始終本着公開、透明、高度負責的態度，及時向世衛組織和有關國家通報疫情信息，分享病毒基因序列，同包括秘魯、西班牙在內的世界各國開展醫療衛生合作，交流分享醫療救治經驗。

耿爽表示，中國為全世界抗擊疫情贏得寶貴時間，作出積極貢獻，這點國際社會看在眼裏，自有公論。國際社會當務之急是齊心協力抗擊疫情，關於病毒源頭問題是一個科學問題，需要聽取科學專業意見，讓科學家們回答。在這樣情況下，信口開河、妄下結論對各國抗擊疫情沒有任何幫助，反而會製造恐慌和歧視。

耿爽強調，中方希望略薩能夠摒棄偏見，全面正確看待有關問題，客觀公正看待中國，多為國際社會抗擊疫情貢獻正能量。

秘魯作家略薩（Mario Vargas Llosa）曾獲頒2010年諾貝爾文學獎。（網上圖片）

公開資料顯示，略薩因「他對權力結構描繪，以及他那反抗、起義、失敗的犀利印像」獲頒2010年諾貝爾文學獎。他在西班牙《國家報》發表題為《回到中世紀》的文章，稱「病毒來自中國」，並且由於該流行病，人們在恐懼瘟疫的情況下生活，這表明社會重返中世紀。

文中，他指責中國的政治體制導致了全球的新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延，並表示中國曾阻止疫情消息的傳播。

對於略薩的言論，中國駐秘魯使館在3月16日發表聲明稱，其言論不負責任地攻擊指責中國、論調荒唐惡劣，中方表示強烈反對。

中國駐秘魯使館發表聲明，批評略薩的文章「論調荒唐惡劣」。（網站截圖）

聲明指出，世界衛生組織（WHO）近日明確表示，目前尚無法確定新冠病毒源頭，應避免涉及地域的污名化語言。因此中方認為，其文章中 「病毒來自中國」這一表述很不準確。病毒無國界，所有人應團結起來攜手應對。此時相互指責或批評與自身不同的政治制度毫無道理，亦無助於解決問題，各國都有權選擇符合自身國情的發展道路。

聲明提及，中國在共產黨領導下，採取了一系列史無前例的及時有力、有效的舉措，體現了中國製度快速反應、組織動員、緊急調動各方資源和保護在華中國及外國公民的優勢和能力。

聲明又指，不知道略薩是否為歐洲和秘魯抗疫做出貢獻，但中方確實在積極為各方抗疫提供大力支持和幫助，奉勸略薩作為公眾人物，如果不能貢獻力量，至少不要再散佈不負責任、充滿偏見的惡劣言論。

聲明最後強調，中方尊重表達意見的權利，但擁有表達權不代表可以肆意進行污衊抹黑。對略薩此次的不當涉華言論感到遺憾，認為他的言論體現了對中國的缺乏了解和嚴重偏見。

據悉，截至3月15日，秘魯已確診71例新冠肺炎病例。