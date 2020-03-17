【新冠肺炎】科技部：法匹拉韋臨床療效良好　建議納入診療方案

國務院聯防聯控機制今日（17日）下午3時召開新聞發布會，介紹藥物疫苗和檢測試劑研發攻關最新情況。

與會嘉賓包括：科技部生物中心主任張新民、教育部科技司司長雷朝滋、國家中醫藥管理局科技司司長李昱、中國工程院院士王軍志、中國醫學科學院實驗動物研究所研究員秦川。

中國醫學科學院實驗動物研究所研究員秦川。（01直播截圖）

這次科研攻關組專門設立了一個動物模型專班，據秦川介紹，中國醫學科學院已經建立了表達人病毒受體的人源化轉基因小鼠模型，也建立了恒河猴模型，中國科學院也建立了恒河猴模型。這些最早成功並經過鑒定的動物模型，令中國率先突破了藥物和疫苗從實驗室走向臨床的關鍵技術瓶頸，再現了疾病發生發展的動態過程。

她表示，通過動物模型明確病毒傳播途徑，中國醫學科學院通過動物模型定性研究了氣溶膠、糞口傳播等多種途徑的可能性。此外，在藥物篩選和驗證疫苗的有效性也發揮了作用。目前已有8種疫苗在中國醫學科學院進行有效性評價，部分疫苗的有效性評價工作也已經完成。

國家中醫藥管理局科技司司長李昱。（01直播截圖）

關於中醫藥在這次疫情防控過程的作用，李昱表示，全國除湖北以外的地區，中醫藥參與救治的病例占累計確診病例的96.37%，在湖北地區中醫藥的參與率也達到了91.05%。中醫藥作用的發揮還體現在抗擊疫情整個過程中，包括預防、治療和康復全過程。

他說，中醫藥在阻止輕型、普通型的患者向重型、危重型發展方面也發揮了重要的作用。舉兩組數據：一是國家中醫藥管理局設立應急專項，對10個省市1261名服用“清肺排毒湯”的患者臨床觀察顯示，沒有1例輕型患者轉為重型，沒有1例普通型患者轉為危重型。二是武漢江夏方艙醫院共收治了564名患者，這些患者都是輕型和普通型的，也同樣沒有1例轉為重型和危重型。

在重型和危重型患者的治療中，中醫藥也發揮了很好的作用，特別是在退高熱、促進滲出吸收、提高氧合水平、降低肺纖維化方面都發揮了很好的作用。應該說中西醫相互配合、相互協作，有效的降低了病亡率。

中國工程院院士王軍志

關於疫苗研製，王軍志表示，中國正按照5種技術路線開展新冠疫苗的緊急研製，各類疫苗在臨床前研究的過程、技術特點和要求都有所不同。疫苗進入臨床試驗必須完成藥學方面研究、有效性研究和安全性研究。

他說，首先要生產出合格疫苗樣品，在動物實驗中證明安全有效性後，才能進入臨床試驗。對於疫苗研發的每個環節，都有相應的技術法規可以遵循，這些法規和技術要求和WHO等國際上的標準相一致。

教育部科技司司長雷朝滋。（01直播截圖）

教育部：國產14種檢測試劑盒已向11個國家供貨

雷朝滋表示，疫情發生後，教育部在22所高校分別從核酸、抗體等多種技術路線布局研發新冠病毒檢測試劑盒，目前已有7種高校聯合企業研發的試劑盒通過國家藥監局審批，用於臨床。近日四川大學向格魯吉亞政府捐贈的核酸試劑檢測盒，就是由清華大學、四川大學聯合企業研發，2月就通過國家藥監局審批。

雷朝滋說，隨著國際疫情蔓延，病毒檢測需求大幅增加，中國的檢測試劑已走出國門。清華大學等5所高校研發的14種檢測試劑盒獲得歐盟認證，不僅捐贈了一批試劑，也已向意大利等11個國家開始供貨。

科技部生物中心主任張新民。（01直播截圖）

科技部：已建議法匹拉韋盡快納入診療方案

關於藥物研發的最新進展，張新民介紹，法匹拉韋已完成臨床研究，顯示出良好臨床療效，未出現明顯不良反應，並已實現量產，臨床供應有保障。經專家論證，已正式向醫療救治組推薦，建議盡快納入診療方案。

張新民說，科研攻關組將進一步推動攻關成果在武漢應用，並針對目前國際疫情爆發的態勢，推出藥物治療的中國方案。

關於治療藥物的風險，以及患者在治癒之後是否會留下後遺症，張新民表示，目前在臨床應用的科研攻關成果，均是經過嚴格安全研究和評價的藥物。在藥品說明書中，規定了適應症、禁忌症和不良反應，嚴格按照說明書或診療方案中的治療方法，可以確保安全。對於正在進行的臨床試驗，還沒有上市的新藥，將根據研發的進展情況，對安全性和有效性進行持續的關注。

此外，據他介紹，針對輕型、普通型向重型轉化的阻斷，重點推動磷酸氯喹、法匹拉韋和中醫藥，針對重型、危重型患者的救治，重點推動恢復期血漿、托珠單抗、幹細胞和人工肝的臨床應用，目前均已取得良好的進展。

衛健委：15個省本土現有確診和疑似病例清零

據米鋒通報，3月16日0時至24時，全國新增確診病例21例；新增死亡病例13例。當日新增治癒出院病例930例。截至3月16日24時，全國現有確診病例8976例，其中重症病例2830例；累計治癒出院病例68679例，累計死亡病例3226例，累計報告確診病例80881例。累計收到港澳台通報確診病例235例，其中香港157例，澳門11例，台灣67例。

3月16日0時至24時，新增報告境外輸入確診病例20例，其中北京9例，上海3例，廣東3例，浙江、山東、廣西、雲南、陝西各1例。截至3月16日24時，累計報告境外輸入確診病例143例。

目前，有15個省份和兵團實現了本土現有確診病例和疑似病例「雙清零」，其中5個省份實現了本土現有確診病例、疑似病例和密切接觸者「三清零」，國內疫情形勢向好態勢鞏固拓展。要加強重症患者救治和出院病例健康管理，全面落實企事業單位復工複產疫情防控措施。

同時，境外疫情呈現快速擴散態勢，境外輸入病例逐漸增多，要嚴防境外疫情輸入。