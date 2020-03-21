【新冠肺炎】湖北院校畢業生將獲派求職補貼　免試取得職業資格證

新型冠狀病毒肺炎疫情還未完全結束，對內地經濟造成的負面影響仍然持續。日前，國務院辦公廳印發《關於應對新冠肺炎疫情影響強化穩就業舉措的實施意見》，指出要加快恢復和穩定就業，並提出多方面政策措施，其中針對大專院校畢業生，提出推動部份專業畢業生免試取得相關職業資格證書等措施。 而針對湖北籍或湖北大專院校的2020屆畢業生，將一次過給予求職創業補貼；湖北部份基層職位招聘時亦會向省內畢業生傾斜。

這份意見指出，拓寬高校畢業生就業渠道，鼓勵中小微企業吸納就業，對符合條件的企業一次過給予「吸納就業補貼」。擴大國有企業、事業機構、基層服務項目、應徵入伍等招聘招募和碩士研究生、專升本招生規模。擴大就業見習規模，對見習期未滿簽訂勞動合同的給予剩餘期限見習補貼。出台改革措施，允許部份專業畢業生免試取得相關職業資格證書。

意見提到，開發一批臨時性公益崗位。加大對湖北等疫情嚴重地區就業支持，對湖北高校及湖北籍2020屆畢業生一次過給予求職創業補貼，湖北省各級事業機構可開展專項招聘，基層服務項目向湖北傾斜。

圖為2019年3月在湖北宜昌舉行的大學畢業生春季校園招聘會。（視覺中國）

此外，意見也提到，加強困難人員兜底保障。保障失業人員基本生活，4月底前實現線上申領失業保險金。對領取失業保險金期滿仍未就業的失業人員，不符合領取失業保險金條件的參保失業人員，發放6個月失業補助金。強化困難人員就業援助，及時將受疫情影響人員納入援助範圍。

意見同時指出，引導農民工安全有序轉移就業，支持就地就近就業，在縣城和中心鎮建設一批城鎮基礎設施和公共服務設施，對吸納貧困勞動力就業規模大的，各地可通過專項扶貧資金給予獎勵。

（新華社）