【新冠肺炎】內地三大電訊商流失逾千萬用戶　中移動：受疫情影響

在新型冠狀病毒肺炎疫情下，中國三大電訊公司的客戶數今年共減少了約1447萬人。中移動董事長楊杰近日表示，公司今年的營運數據受新冠疫情的影響而有所下滑。 不過，網上有言論稱這是內地政府隱瞞疫情死亡人數的「證據」。對此，有台灣blogger反駁稱「邏輯不通」，並指大陸電訊公司用戶數大減可能與整頓舊系統的「僵屍用戶」，以及實施「人證一致」相關措施有關。

根據三大電訊公司公布的資料，中國移動的2月用戶數與1月的用戶數相比減少了725.4萬人，本年度淨增「-811.6萬人」；中國聯通本年度淨增「-118.6萬人」；中國電信本年度則是淨增「-517萬人」，三大電訊商總計本年度淨增「-1447.2萬人」，也就是減少1447萬人。

消息引起網民熱議，有網民指出，內地只要跨省電話費就很貴，猜測可能是回家過年後被困住，所以才先將工作地方的電話號碼關停，也有人說「可能待在家裏都用WiFi啦」、「不能出門，手機沒有用處暫時停掉吧」。也有網民猜測，這些停用電話卡的用戶可能已感染病毒離世。

對於最後一種猜測，台灣blogger「小豐子3C俱樂部」發表文章指出，即使用戶死亡或是用戶大量離開，都不會出現短期大量減少的狀況，尤其因新冠肺炎影響多數城鎮實施封城下，用戶大量去電訊門店退卡基本上「應該都不太可能發生」。

關於電訊用戶數大幅減少超過千萬，這名blogger提出兩大見解，首先是大陸正在推動5G，正在整頓舊系統的「僵屍用戶」，統計到2019年12月，大陸有16億行動通訊電訊用戶，這大於13.7億人口數，雖然中國電訊業者都是國營企業，並無舊通訊系統到期問題，但根據各大電訊業者統計資料，可以發現他們都在陸續清整舊系統「僵屍用戶」。

天津2019年網絡安全博覽會上，中國移動的5G展示台。（中新社）

文章以中國移動為例，該公司雖然今年前2個月新增了1539.9萬5G套裝用戶，但4G用戶少了1264.4萬用戶，2G用戶少了1087.1萬用戶，才導致整體用戶衰退811.6萬用戶。

第二點是大陸去年12月實施「人證一致」相關措施。文章指出，為進一步強化網路控管，大陸工信部宣布，2019年12月1日起，申辦新手機門號等除必須提供個人身分證件進行實名登記外，還將全面實施人像比對（人臉識別）技術措施，人像比對一致後方可辦理入網手續，以確保「人證一致」，推測各大電訊公司自今年起或積極配合政策，將不符合「人證一致」的門號用戶加以剃除，才會導致出現用戶大量消失的狀況。

文章最後強調，把大陸三大電訊公布的行動電話用戶數異常異動，與新冠肺炎疫情聯想在一起，基本上是邏輯不太通的，「還是要就事論事，不必散播這類不正確的推論。」

而中移動周五（19日）公布去年全年業績後，董事長楊杰表示，今年2月的移動用戶總量同比減少了725萬，4G用戶減少了1,200萬，新增移動用戶數量和新增家庭客戶量同比皆下跌近6成，他指出營運數據受新冠疫情的影響而有所下滑。

（綜合報道）